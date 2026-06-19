Nueva tarjeta bip! de edición limitada: Así es el diseño exclusivo de cadena de comida rápida por la fiesta de San Juan

19 jun. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

Los coleccionistas de tarjetas bip! esperan con ansias la llegada del nuevo diseño anunciado por Metro de Santiago. Esta vez se trata de una alianza con la reconocida cadena de comida rápida Juan Maestro.

La iniciativa se enmarca en la celebración de San Juan, festividad de invierno que la marca G&N Brand —dueño de Juan Maestro— está conmemorando durante todo el mes de junio.

¿Cómo es la nueva tarjeta bip! de Juan Maestro?

La tarjeta de edición limitada destaca por una ilustración caricaturizada del "Máster", el corpóreo oficial del local de comida, posando en un andén del Metro de Santiago.

El diseño rinde homenaje al maestro sanguchero y se suma a la colección de tarjetas Bip! inspiradas en cadenas gastronómicas, tras la reciente alianza entre Doggis y Metro por el Mes del Hot Dog en mayo pasado.

La nueva tarjketa Bip de Juan Maestro

¿Dónde conseguir la nueva tarjeta Bip?

La nueva Bip! estará a la venta desde el lunes 22 de junio exclusivamente en las siguientes estaciones:

Los Leones (Línea 1 y 6)

(Línea 1 y 6) La Moneda (Línea 1)

(Línea 1) San Pablo (Línea 1 y 5)

(Línea 1 y 5) Cal y Canto (Línea 2 y 3)

(Línea 2 y 3) Vespucio Norte (Línea 2)

(Línea 2) Bellavista de La Florida (Línea 5)

(Línea 5) Plaza de Puente Alto (Línea 4)

(Línea 4) Plaza de Maipú (Línea 5)

(Línea 5) Lo Ovalle (Línea 2)

(Línea 2) Vicuña Mackenna (Línea 4 y 4A)

(Línea 4 y 4A) Baquedano (Línea 1 y 5)

Regalarán 1.000 sándwiches

En los próximos días se anunciará por las redes sociales de Juan Maestro en qué estación del Metro la marca regalará 1.000 sándwiches para conmemorar la festividad de San Juan.

Asimismo, para celebrar este día, Juan Maestro rebajará el precio de su clásico churrasco italiano a $2.500. La promoción será válida desde el lunes 22 hasta el miércoles 24 de junio en todos sus locales del país y también en compras por la app Juan Maestro con la opción de retiro "Sáltate la Fila".

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