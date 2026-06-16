¿Qué pasa con los saldos de la Tarjeta bip!?: Corte confirma su caducidad y rechaza millonaria demanda contra Metro

16 jun. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que rechazó la demanda colectiva presentada por Conadecus contra Metro S.A., ratificando que la caducidad de los saldos de las tarjetas Bip! se ajusta a la normativa vigente.

La acción judicial buscaba una indemnización de $54 mil millones para los usuarios cuyos fondos fueron caducados. Sin embargo, el tribunal concluyó que el mecanismo no constituye una infracción a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores.

En un fallo unánime, la Tercera Sala sostuvo que la caducidad corresponde a una regulación establecida por la autoridad sectorial y no a una decisión arbitraria de Metro.

No configura delito ni falta de información a los usuarios

"La mera existencia del mecanismo de caducidad, diseñado por la autoridad sectorial y aplicado de forma general, no permite configurar, por sí sola, un ilícito de consumo imputable a Metro", señala la resolución.

La Corte también descartó que existiera falta de información hacia los usuarios, indicando que las condiciones de funcionamiento de la Tarjeta bip!, incluida la caducidad de los saldos, están disponibles en los canales oficiales.

"El régimen de funcionamiento de la Tarjeta bip! –incluido el instituto de la caducidad– se encuentra descrito en el reglamento y en los instrumentos disponibles a través de los canales oficiales, accesibles al consumidor medio", agrega el fallo.

Con esta decisión, el tribunal confirmó íntegramente la sentencia del Décimo Juzgado Civil de Santiago y descartó cualquier eventual indemnización para los usuarios contemplados en la demanda de Conadecus.

¿Cada cuánto hay que cargar la bip! para no perder el saldo?

Según la información oficial del sistema de transporte, el saldo de la Tarjeta bip! caduca tras dos años de inactividad, plazo que puede extenderse por un año adicional.