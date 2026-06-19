Metro reestablece su servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones

19 jun. 2026 - 13:07 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó durante la tarde de este viernes el cierre de las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos de la Línea 1 debido a la presencia de una persona en las vías.

A raíz de la emergencia, el servicio de trenes se encuentra disponible únicamente entre Las Rejas y Los Dominicos, mientras personal de la empresa trabaja para normalizar la situación.

Servicio en la línea 1 ya se encuentra reestablecida

Metro de Santiago informó que el servicio de la Línea 1 ya se encuentra completamente normalizado, luego de una interrupción registrada durante la tarde de este viernes debido a la presencia de una persona en las vías.

A las 13:57 horas, la empresa confirmó el restablecimiento de la operación. "Servicio en #L1 está normalizado. La combinación de San Pablo entre L1 y L5 se encuentra habilitada. TodaLaRed está disponible", informó Metro a través de sus canales oficiales.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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