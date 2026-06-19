Metro reestablece su servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Metro de Santiago informó durante la tarde de este viernes el cierre de las estaciones San Pablo, Neptuno y Pajaritos de la Línea 1 debido a la presencia de una persona en las vías.
A raíz de la emergencia, el servicio de trenes se encuentra disponible únicamente entre Las Rejas y Los Dominicos, mientras personal de la empresa trabaja para normalizar la situación.
Servicio en la línea 1 ya se encuentra reestablecida
Metro de Santiago informó que el servicio de la Línea 1 ya se encuentra completamente normalizado, luego de una interrupción registrada durante la tarde de este viernes debido a la presencia de una persona en las vías.Ir a la siguiente nota
A las 13:57 horas, la empresa confirmó el restablecimiento de la operación. "Servicio en #L1 está normalizado. La combinación de San Pablo entre L1 y L5 se encuentra habilitada. TodaLaRed está disponible", informó Metro a través de sus canales oficiales.
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
13:57 hrs. Servicio en #L1 está normalizado.— Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 19, 2026
? La combinación de San Pablo entre #L1 y #L5 se encuentra habilitada. #TodaLaRed está disponible. https://t.co/NASpHffVkx pic.twitter.com/aaS5BOcWYE
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