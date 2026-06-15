Metro de Santiago restablece el servicio total en la Línea 2: Fin a la suspensión que afectó por casi dos horas

15 jun. 2026 - 16:01 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó en la tarde de este lunes que restableció el servicio en la Línea 2, luego de que cuatro estaciones estuvieran sin operar por casi dos horas.

A través de su cuenta de "X", el organismo detalló que en un momento el servicio estuvo funcionando entre La Cisterna y Vespucio Norte.

16:09 hrs. 🟢Se normaliza el servicio de trenes en #L2. https://t.co/S81kz03GiM — Metro de Santiago (@metrodesantiago) June 15, 2026

La suspensión se originó por una "persona en la vía". En concreto, las estaciones que estuvieron cerradas fueron:

El Bosque

Observatorio

Copa Lo Martínez

Hospital El Pino

Apoyo de buses RED

Ante esta emergencia, Red Movilidad otorgó buses de apoyo paralelos a la Línea 2 en bucle desde La Cisterna al Hospital El Pino.

Los recorridos fueron los siguientes:

211

211c

223

G05

G16

301

301c

201

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.