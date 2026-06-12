Metro de Santiago suspende servicio en 5 estaciones de la Línea 2

12 jun. 2026 - 17:34 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó en la tarde de este viernes que suspendió el servicio en cinco estaciones de la Línea 2, por lo que hay funcionamiento parcial en ese tramo de la red.

A través de su cuenta de "X", el organismo detalló que está operando de Lo Ovalle hasta Hospital el Pino y de Franklin a Vespucio Norte.

Esto quiere decir que las estaciones que por ahora no están funcionando son:

El Llano

San Miguel

Lo Vial

Departamental

Ciudad del Niño

Apoyo de buses RED

Ante esta emergencia, Red Movilidad otorgó buses de apoyo paralelos a la Línea 2 en bucle por Gran Avenida.

Los recorridos son los siguientes:

201

271

301

223

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