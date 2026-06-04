Línea 7 del Metro: ¿Dónde estarán las nuevas estaciones en Las Condes?

04 jun. 2026 - 20:00 hrs.

En pocos años, recorrer Santiago desde el poniente hasta el sector oriente podría tomar casi la mitad del tiempo que hoy demora. La futura Línea 7 del Metro ya avanza en distintos puntos de la capital y, mientras se acerca su fecha proyectada de apertura, una de las preguntas que más surgen entre vecinos y trabajadores de Las Condes es dónde estarán ubicadas las nuevas estaciones dentro de la comuna.

El proyecto contempla un trazado de 26 kilómetros y 19 estaciones que unirá Renca con Vitacura en cerca de 37 minutos. Este tiempo es considerablemente menor a los aproximadamente 72 minutos que actualmente puede tomar ese recorrido en transporte de superficie. Según Metro de Santiago, la nueva línea beneficiará a más de un millón y medio de personas.

Además de incorporar por primera vez a Renca, Cerro Navia y Vitacura a la red de Metro, la Línea 7 atravesará Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia y Las Condes, generando nuevas conexiones con las líneas 1, 2, 3, 5 y 6.

Dónde estarán las estaciones de la Línea 7 en Las Condes

Dentro de Las Condes, el recorrido considera cuatro estaciones que estarán ubicadas en algunos de los sectores con mayor actividad comercial, oficinas y conexión vial de la comuna.

La primera estará en el entorno de Isidora Goyenechea con Avenida Vitacura, punto estratégico que permitirá combinar con la Línea 6, lo que facilitará los viajes a distintos sectores de Santiago.

Más hacia el oriente, otra estación estará ubicada en el sector del Parque Araucano, específicamente en el entorno de Cerro Colorado con Rosario Norte, una de las zonas más transitadas de la comuna.

El trazado también contempla una estación en el sector de Estoril y otra en Avenida Las Condes, esta última como parte del tramo final antes de llegar a Vitacura.

Estas son todas las ubicaciones de las estaciones de Las Condes en Línea 7:

Av. Isidora Coyenechea / Av. Vitacura

Av. Andrés Bello / Av. Vitacura

Cerro Colorado / Av. Alonso de Córdova

Cerro Colorado / Rosario Norte

Cerro Colorado / Av. Manquehue Norte

Av. Presidente Kennedy / Estrella del Norte

Av. Las Condes / Av. Estoril

Av. Las Condes / Lo Fontecilla

Metro de Santiago

¿Dónde estarán las demás estaciones?

Uno de los principales cambios que traerá la Línea 7 permitirá reducir los tiempos de viaje y generar nuevas alternativas de conexión para miles de pasajeros.

La nueva línea conectará con las líneas 1, 2, 3, 5 y 6 del Metro. Además, para 2032 se proyecta un enlace con la futura Línea A, que permitirá una conexión con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Esta es la ubicación de las estaciones en las demás comunas:

Renca

Av. Vicuña Mackenna / Av. Brasil

Av. Vicuña Mackenna / Av. José Miguel Infante

Cerro Navia

Av. Rolando Petersen / Av. Costanera Sur

Av. Rolando Petersen / Salvador Gutiérrez

Av. Mapocho Sur / Neptuno

Quinta Normal

Av. Mapocho / Radal

Av. Mapocho / Av. Joaquín Walker Martínez

Av. Mapocho / Nicolás Palacios

Av. Mapocho / Av. Matucana

Santiago

Av. Mapocho / Libertad

Av. Mapocho / Av. Ricardo Cumming

Guardiamarina Riquelme / Av. Mapocho

Av. Presidente Balmacera / Plaza Venezuela

Estación Puente Cal y Canto

Av. Cardenal José María Caro / Puente Loreto

Providencia

Av. Providencia / Plaza Baquedano

Av. General Bustamante / Av. Ramón Carnicer

Av. Providencia / Condell

Av. Providencia / Huelén

Estación Pedro de Valdivia

Av. Nueva Providencia / Marchant Pereira

Av. Andrés Bello / Puente Suecia

Vitacura

Av. Vitacura / Las Catalpas

Av. Alonso de Córdova / El Maitico

Av. Américo Vespucio Norte / Av. Alonso de Córdova

Av. Presidente Kennedy / Gerónimo de Alderete

Av. Presidente Kennedy / Av. Padre Hurtado Norte

Av. Las Condes / Av. Estoril

Cuándo abrirá la Línea 7 del Metro

¿Cuándo abrirá la Línea 7 del Metro?

Según la planificación informada por Metro de Santiago, se proyecta que la Línea 7 inicie operaciones en 2028. Cuando entre en funcionamiento, permitirá unir Renca con Vitacura en menos de 40 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre ambos sectores de la capital.

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