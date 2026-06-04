Línea 7 del Metro: ¿Dónde estarán las nuevas estaciones en Las Condes?
En pocos años, recorrer Santiago desde el poniente hasta el sector oriente podría tomar casi la mitad del tiempo que hoy demora. La futura Línea 7 del Metro ya avanza en distintos puntos de la capital y, mientras se acerca su fecha proyectada de apertura, una de las preguntas que más surgen entre vecinos y trabajadores de Las Condes es dónde estarán ubicadas las nuevas estaciones dentro de la comuna.
El proyecto contempla un trazado de 26 kilómetros y 19 estaciones que unirá Renca con Vitacura en cerca de 37 minutos. Este tiempo es considerablemente menor a los aproximadamente 72 minutos que actualmente puede tomar ese recorrido en transporte de superficie. Según Metro de Santiago, la nueva línea beneficiará a más de un millón y medio de personas.
Además de incorporar por primera vez a Renca, Cerro Navia y Vitacura a la red de Metro, la Línea 7 atravesará Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia y Las Condes, generando nuevas conexiones con las líneas 1, 2, 3, 5 y 6.Ir a la siguiente nota
Dónde estarán las estaciones de la Línea 7 en Las Condes
Dentro de Las Condes, el recorrido considera cuatro estaciones que estarán ubicadas en algunos de los sectores con mayor actividad comercial, oficinas y conexión vial de la comuna.
La primera estará en el entorno de Isidora Goyenechea con Avenida Vitacura, punto estratégico que permitirá combinar con la Línea 6, lo que facilitará los viajes a distintos sectores de Santiago.
Más hacia el oriente, otra estación estará ubicada en el sector del Parque Araucano, específicamente en el entorno de Cerro Colorado con Rosario Norte, una de las zonas más transitadas de la comuna.
El trazado también contempla una estación en el sector de Estoril y otra en Avenida Las Condes, esta última como parte del tramo final antes de llegar a Vitacura.
Estas son todas las ubicaciones de las estaciones de Las Condes en Línea 7:
- Av. Isidora Coyenechea / Av. Vitacura
- Av. Andrés Bello / Av. Vitacura
- Cerro Colorado / Av. Alonso de Córdova
- Cerro Colorado / Rosario Norte
- Cerro Colorado / Av. Manquehue Norte
- Av. Presidente Kennedy / Estrella del Norte
- Av. Las Condes / Av. Estoril
- Av. Las Condes / Lo Fontecilla
¿Dónde estarán las demás estaciones?
Uno de los principales cambios que traerá la Línea 7 permitirá reducir los tiempos de viaje y generar nuevas alternativas de conexión para miles de pasajeros.
La nueva línea conectará con las líneas 1, 2, 3, 5 y 6 del Metro. Además, para 2032 se proyecta un enlace con la futura Línea A, que permitirá una conexión con el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.
Esta es la ubicación de las estaciones en las demás comunas:
Renca
- Av. Vicuña Mackenna / Av. Brasil
- Av. Vicuña Mackenna / Av. José Miguel Infante
Cerro Navia
- Av. Rolando Petersen / Av. Costanera Sur
- Av. Rolando Petersen / Salvador Gutiérrez
- Av. Mapocho Sur / Neptuno
Quinta Normal
- Av. Mapocho / Radal
- Av. Mapocho / Av. Joaquín Walker Martínez
- Av. Mapocho / Nicolás Palacios
- Av. Mapocho / Av. Matucana
Santiago
- Av. Mapocho / Libertad
- Av. Mapocho / Av. Ricardo Cumming
- Guardiamarina Riquelme / Av. Mapocho
- Av. Presidente Balmacera / Plaza Venezuela
- Estación Puente Cal y Canto
- Av. Cardenal José María Caro / Puente Loreto
Providencia
- Av. Providencia / Plaza Baquedano
- Av. General Bustamante / Av. Ramón Carnicer
- Av. Providencia / Condell
- Av. Providencia / Huelén
- Estación Pedro de Valdivia
- Av. Nueva Providencia / Marchant Pereira
- Av. Andrés Bello / Puente Suecia
Vitacura
- Av. Vitacura / Las Catalpas
- Av. Alonso de Córdova / El Maitico
- Av. Américo Vespucio Norte / Av. Alonso de Córdova
- Av. Presidente Kennedy / Gerónimo de Alderete
- Av. Presidente Kennedy / Av. Padre Hurtado Norte
- Av. Las Condes / Av. Estoril
- Cuándo abrirá la Línea 7 del Metro
¿Cuándo abrirá la Línea 7 del Metro?
Según la planificación informada por Metro de Santiago, se proyecta que la Línea 7 inicie operaciones en 2028. Cuando entre en funcionamiento, permitirá unir Renca con Vitacura en menos de 40 minutos, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre ambos sectores de la capital.
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