Metro de Santiago se encuentra operando de forma parcial en la L4: Hay 5 estaciones cerradas

03 jun. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este miércoles, Metro de Santiago informó que el servicio en la Línea 4 (L4) está operando solo en algunos tramos, hecho que se da en medio de la hora peak.

A través de su cuenta de X, el tren subterráneo indicó que el servicio en la L4 solo está disponible de Tobalaba a Vicente Valdés y de Hospital Sótero del Río a Plaza de Puente Alto.

La situación responde a una "persona en la vía". En concreto, las estaciones que se encuentran cerradas son:

Rojas Magallanes

Trinidad

San José de la Estrella

Los Quillayes

Elisa Correa

En las inmediaciones de la estación Hospital Sótero del Río, se puede ver una gran cantidad de personas producto de la suspensión parcial del servicio en la L4.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

Todo sobre Metro de Santiago