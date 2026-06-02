Flujo de pasajeros en Metro de Santiago superó los 60 millones durante abril

02 jun. 2026 - 03:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer esta mañana que un total de 60,8 millones de personas fueron transportadas por Metro de Santiago durante abril.

En el Boletín de Transporte y Comunicaciones, el INE además detalló que el total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional anotó una variación interanual de 2,8%, totalizando 59,0 millones de pasadas.

Flujo en autopistas urbanas

En tanto, el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la Región Metropolitana registró una caída de 0,8%, contabilizando 132,2 millones de pasadas de vehículos.

Telefonía móvil, internet y servicios de courier

El tráfico de minutos de telefonía móvil nacional presentó una contracción de 18,6% en doce meses, totalizando 2.062,0 millones de minutos; mientras que el servicio de internet con conexión dedicada registró 4,7 millones de clientes, con una variación interanual de 1,6%.

Finalmente, el despacho de encomiendas en Chile llegó a 43.163,6 toneladas, un aumento en doce meses de 16,7%. En el mismo período, se enviaron 11,8 millones de unidades de documentos en el país, lo que marcó una variación interanual de -11,8%.

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