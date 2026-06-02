Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Prime

Flujo de pasajeros en Metro de Santiago superó los 60 millones durante abril

¿Qué pasó?

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer esta mañana que un total de 60,8 millones de personas fueron transportadas por Metro de Santiago durante abril.

En el Boletín de Transporte y Comunicaciones, el INE además detalló que el total de vehículos controlados en plazas de peaje a nivel nacional anotó una variación interanual de 2,8%, totalizando 59,0 millones de pasadas.

Lo más visto de Nacional

Flujo en autopistas urbanas

En tanto, el flujo vehicular controlado en pórticos de autopistas urbanas de la Región Metropolitana registró una caída de 0,8%, contabilizando 132,2 millones de pasadas de vehículos.

Ir a la siguiente nota

Telefonía móvil, internet y servicios de courier

El tráfico de minutos de telefonía móvil nacional presentó una contracción de 18,6% en doce meses, totalizando 2.062,0 millones de minutos; mientras que el servicio de internet con conexión dedicada registró 4,7 millones de clientes, con una variación interanual de 1,6%.

Finalmente, el despacho de encomiendas en Chile llegó a 43.163,6 toneladas, un aumento en doce meses de 16,7%. En el mismo período, se enviaron 11,8 millones de unidades de documentos en el país, lo que marcó una variación interanual de -11,8%.

Todo sobre Metro de Santiago

 

Leer más de

Notas relacionadas