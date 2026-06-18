Descuento en Metro de Santiago: Así puedes ahorrarte $100 por cada viaje

18 jun. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Metro de Santiago es uno de los sistemas de transporte más importantes de Chile, con un flujo de pasajeros que sólo en abril superó los 60 millones. A nivel de América Latina, sin duda es uno de los más modernos y eficientes.

Conforme sube el costo de la vida en el país, también lo hace el pasaje. Actualmente, en hora punta el valor llega a $895, en hora valle es de $815 y en horario bajo, $735. Por eso, cualquier descuento al momento de viajar es bienvenido.

Ahora, la empresa anunció la posibilidad de ahorrarse $100 en cada viaje usando MetroMuv Visa, una tarjeta prepago lanzada en 2025 y que permite realizar compras en comercios presenciales y online, tanto en Chile como en el extranjero.

Así puedes obtener un descuento de $100 por viaje en Metro

De acuerdo a lo informado por la compañía a través de redes sociales, podrás recibir $100 de vuelta por cada pasaje de Metro que pagues con tu MetroMuv Visa.

El abono llegará a tu billetera al día hábil siguiente. Por ejemplo, si tomas Metro todos los días en la mañana y en la tarde, acumularás $200 al día siguiente. En un mes de 30 días, tendrás $6.000.

Para acceder al beneficio, debes activar tu billetera en la aplicación de MetroMuv, que se puede descargar en Google Play (Android) o App Store (iOS).

Luego debes cargar saldo y con ello pagar tu pasaje mediante la bip!QR, generada automáticamente al crear tu cuenta MetroMuv.

Para conocer más detalles, revisa metromuv.cl.

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