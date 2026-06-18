Descuento en Metro de Santiago: Así puedes ahorrarte $100 por cada viaje
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
El Metro de Santiago es uno de los sistemas de transporte más importantes de Chile, con un flujo de pasajeros que sólo en abril superó los 60 millones. A nivel de América Latina, sin duda es uno de los más modernos y eficientes.
Conforme sube el costo de la vida en el país, también lo hace el pasaje. Actualmente, en hora punta el valor llega a $895, en hora valle es de $815 y en horario bajo, $735. Por eso, cualquier descuento al momento de viajar es bienvenido.
Ahora, la empresa anunció la posibilidad de ahorrarse $100 en cada viaje usando MetroMuv Visa, una tarjeta prepago lanzada en 2025 y que permite realizar compras en comercios presenciales y online, tanto en Chile como en el extranjero.Ir a la siguiente nota
Así puedes obtener un descuento de $100 por viaje en Metro
De acuerdo a lo informado por la compañía a través de redes sociales, podrás recibir $100 de vuelta por cada pasaje de Metro que pagues con tu MetroMuv Visa.
El abono llegará a tu billetera al día hábil siguiente. Por ejemplo, si tomas Metro todos los días en la mañana y en la tarde, acumularás $200 al día siguiente. En un mes de 30 días, tendrás $6.000.
Para acceder al beneficio, debes activar tu billetera en la aplicación de MetroMuv, que se puede descargar en Google Play (Android) o App Store (iOS).
Luego debes cargar saldo y con ello pagar tu pasaje mediante la bip!QR, generada automáticamente al crear tu cuenta MetroMuv.
Para conocer más detalles, revisa metromuv.cl.
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