Metro entrega nuevos detalles de la Línea A al Aeropuerto de Santiago: Tarifa, coches y fecha de apertura

26 jun. 2026 - 08:17 hrs.

¿Qué pasó?

Metro entregó nuevos detalles sobre la futura Línea A, el proyecto que conectará la red del tren subterráneo con el Aeropuerto de Santiago y que forma parte del ambicioso plan de expansión de la empresa hacia 2034.

En el marco de la tercera edición del Seminario de Innovaciones Ferroviarias, organizado por Metro, se abordaron los avances de la hoja de ruta de la compañía, la que contempla alcanzar 11 líneas en operación, 231 kilómetros de red, 199 estaciones y 31 combinaciones.

Los detalles de la futura Línea A

Respecto de la Línea A, el director corporativo de Ingeniería de Metro, Rodrigo Terrazas, detalló que el proyecto considera una inversión de US$365 millones, contará con 21 coches y estará operativo en 2032.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en etapa de ingeniería y forma parte de los cuatro nuevos trazados que impulsará Metro junto con las líneas 7, 8 y 9, además de la extensión de la Línea 6.

En conversación con Diario Financiero, Terrazas explicó que "lo más probable" es que la tarifa sea desintegrada al resto del sistema y que su construcción se realice mediante una concesión.

"Por lo tanto, estamos hoy día iniciando lo que son los estudios para generar un modelo de negocio que nos permita llegar a término o dejar eso andando durante este periodo del directorio", comentó.

En cuanto al recorrido, afirmó que la idea es que los trenes partan bajo tierra, "pero no sabemos en qué momento puede salir a superficie y si va a llegar en superficie al aeropuerto".

Metro invertirá más de US$9.300 millones en su expansión

Para concretar este plan de crecimiento, Metro contempla una inversión superior a los US$8.000 millones destinada a las nuevas líneas 7, 8, 9 y A, además de la extensión de la Línea 6. A ello se suman otros US$1.300 millones para modernizar la red existente.

Entre las iniciativas también figura la instalación progresiva de puertas de andén en toda la Línea 1, proceso que debería completarse en 2028 y que ya comenzó en estaciones como San Pablo y Neptuno.

El presidente de la firma estatal, Patricio Rey Sommer mencionó que "existe la posibilidad" de que Metro de Santiago supere en extensión al sistema de transporte subterráneo más grande de América Latina, ubicado en Ciudad de México.

Así avanzan las nuevas líneas de Metro

La extensión de la Línea 6 hacia el oriente, junto con la construcción de la Línea 7, registra un avance del 42%, mientras que el 68% de sus túneles ya ha sido excavado.

En tanto, la extensión de la Línea 6 hacia el poniente presenta un avance físico del 46% y un 50% de excavación de túneles. Su inauguración está prevista para 2027.

La Línea 8, que unirá Providencia con Puente Alto, también permanece en etapa de ingeniería y tiene prevista su apertura para 2033.

Por su parte, la Línea 9, que conectará el centro de Santiago con Puente Alto y Bajos de Mena, alcanza un avance del 3,7%. Su entrada en operación será por etapas: el primer tramo abrirá en 2030, el segundo en 2032 y el tercero en 2033.

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