Así será la nueva autopista que busca crear un anillo exterior para descongestionar Santiago

27 jun. 2026 - 09:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva autopista urbana proyectada para la Región Metropolitana busca transformar la conectividad de la capital y convertirse en una alternativa a las principales rutas de acceso a Santiago. El proyecto contempla una extensión aproximada de 66 kilómetros y permitirá unir la actual concesión Acceso Nororiente con la Ruta 78 y la futura concesión Orbital Sur Santiago.

La iniciativa permitirá construir el tramo poniente de una nueva circunvalación alrededor de Santiago, lo que generará una vía alternativa para los vehículos que actualmente atraviesan el centro de la ciudad, especialmente el transporte de carga, con el objetivo de reducir la congestión en las zonas urbanas.

El trazado pasará por las comunas de Lampa, Pudahuel, Maipú, Padre Hurtado y Peñaflor, e incorporará una doble calzada con dos o tres pistas por sentido, accesos controlados, calles de servicio, enlaces, pasarelas, puentes y túneles, entre otras obras de infraestructura.

Además, el proyecto contempla evaluar una nueva conexión con la Ruta 5 mediante el denominado “Tramo nueva conexión norte”, a través del enlace Liray.

Una nueva vía para conectar la periferia de Santiago

Desde el Ministerio de Obras Públicas señalan que esta infraestructura busca mejorar la movilidad de las comunas ubicadas en la periferia de la capital, disminuir los tiempos de traslado y aumentar la seguridad para distintos usuarios, incluidos conductores, peatones y ciclistas.

La nueva autopista también pretende mejorar la calidad de vida de los habitantes de los sectores por donde pasará el trazado, además de generar nuevos empleos durante sus etapas de construcción y operación.

El proyecto corresponde a una iniciativa pública y cuenta con un presupuesto oficial estimado de US$ 1.747 millones. El llamado a licitación está previsto para 2026, y la concesión podría extenderse por un plazo máximo de 45 años.

El financiamiento estará basado principalmente en el cobro de peajes a los usuarios, junto con la posibilidad de subsidios estatales a la sociedad concesionaria para la construcción, según las condiciones de adjudicación.

Una vez concretada, la obra, junto a la concesión Orbital Sur Santiago, permitirá avanzar en la creación de un nuevo anillo exterior a Américo Vespucio, para mejorar la conexión entre distintos puntos de la Región Metropolitana y descongestionar las rutas más utilizadas de la capital.