Pago en efectivo llega a su fin: Importante región de Chile tendrá sistema de pago electrónico en micros desde el 1 de julio

25 jun. 2026 - 08:07 hrs.

¿Qué pasó?

A partir del martes 1 de julio, una importante región del país dará un paso clave en la modernización del transporte público al implementar el pago 100% electrónico en sus sistemas de buses, según informó la Seremi de Transportes.

La medida implica el uso de una tarjeta de transporte similar a la Bip! de Santiago, que permite cargar saldo previamente y pagar los pasajes sin necesidad de utilizar dinero en efectivo.

¿En qué región se implementará el pago electrónico?

La nueva modalidad comenzará a operar en la región de Antofagasta, específicamente en las comunas de Antofagasta, Calama y Tocopilla.

Con este sistema, los pasajeros podrán pagar sus viajes utilizando una tarjeta de transporte (Antofagasta conectado), códigos QR o tarjetas bancarias, eliminando por completo el uso de efectivo en los buses urbanos.

Según informó Bipay, empresa a cargo del sistema, la tarjeta puede adquirirse en los centros de atención al usuario de la ciudad y en los puntos de venta y recarga habilitados por la compañía.

Estas son las formas de pago disponibles

Con la implementación del pago electrónico, los usuarios tendrán tres alternativas para cancelar sus pasajes:

Tarjetas Tarifa Normal, Persona Mayor o TNE para estudiantes.

para estudiantes. Código QR mediante la aplicación Bipay Wallet .

mediante la aplicación . Pago directo con tarjetas bancarias de débito, crédito o prepago.

¿Cómo recargar y consultar el saldo de la tarjeta?

Quienes cuenten con una tarjeta de transporte podrán recargarla de manera online a través del sitio Recarga.bipay.cl.

Asimismo, para revisar el saldo disponible, los usuarios solo deben ingresar al portal y seleccionar la opción "Consulta de saldo" ubicada en el menú superior.

La tarjeta puede recargarse tanto de manera online como en distintos puntos de venta habilitados.

Con esta medida, la región de Antofagasta se suma a la modernización del transporte público mediante un sistema que busca agilizar los pagos y reducir el uso de efectivo en los buses.

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