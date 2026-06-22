Motociclistas realizan peligrosas maniobras en plena autopista: Registro captó conducción temeraria en importante vía de Santiago

22 jun. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un registro mostró una serie de arriesgadas maniobras realizadas por un grupo de motociclistas durante la noche, mientras circulaban por distintos tramos de la autopista Vespucio en la Región Metropolitana.

Según los antecedentes, se observan piruetas y desplazamientos riesgosos mientras avanzan entre distintos vehículos que se desplazaban normalmente por la vía.

La situación generó preocupación debido al peligro de colisión que estas conductas representan tanto para quienes protagonizan las maniobras como para los demás usuarios de la autopista.

Llamado a denunciar conducción riesgosa

Acciones similares que podrían afectar la seguridad vial también han sido observadas en otras autopistas, caleteras y calles de distintas comunas del país. Desde Carabineros, advirtieron sobre los riesgos asociados a la velocidad y a las conductas imprudentes al volante:

"En nuestro país, el exceso de velocidad constituye una de las principales causas de muerte en siniestros viales, representando cerca del 30% de los fallecidos", señaló el teniente de la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT), Cristóbal Miranda.

Y añadió: "Solo por este factor, ascienden a más de 4.600 en la última década".

Además, explicó que "está ampliamente demostrado que a una mayor velocidad del vehículo, mayor será la energía cinética que debe disipar, lo que conlleva un mayor riesgo de sufrir lesiones graves o mortales, viéndose de igual manera afectada la distancia de reacción y de frenada, las cuales son claves a la hora de evitar un accidente vial".

Respecto a este tipo de situaciones, se indicó que una de las principales herramientas para perseguir estas conductas es la denuncia.

Para ello, se recomienda recopilar antecedentes como la patente del vehículo, el lugar donde ocurrió el hecho y la hora aproximada, información que puede ser entregada a Carabineros, seguridad municipal u organismos fiscalizadores.