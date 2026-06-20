Supera la velocidad de un avión: Moderno tren bala alcanzará los 1.000 km/h gracias a sistema de levitación magnética
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
El nuevo tren T-Flight es un proyecto desarrollado en China que podría cambiar la forma en la que nos desplazamos, superando incluso la velocidad que alcanzan los aviones comerciales.
Los ingenieros detrás de este moderno tren, que usará sistema de levitación magnética, proyectan que podría alcanzar hasta los 1.000 km/h gracias a esta tecnología.
Este medio de transporte podría superar la velocidad de un avión comercial, que oscila entre los 800 km/h y los 950 km/h, lo que reduciría considerablemente los tiempos de viaje en trayectos de larga distancia.Ir a la siguiente nota
T-Flight supera con éxito sus primeras pruebas
China ha finalizado las pruebas del tren de levitación magnética de ultra alta velocidad en la provincia de Shanxi, desarrollado por la Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial de China.
El T-Flight completó una prueba de demostración a escala real, en la que se utilizó un vehículo de levitación magnética en un túnel de 2 kilómetros de longitud, lo que permitió un recorrido estable y una detención segura.
La futura implementación de esta tecnología permitiría reducir significativamente los tiempos de viaje entre grandes ciudades.
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