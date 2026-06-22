Choque múltiple provoca corte en la Ruta 5 y alta congestión en hora punta

22 jun. 2026 - 07:25 hrs.

¿Qué pasó?

Alrededor de las 7:00 horas de la mañana de este lunes se registró una colisión múltiple en la Ruta 5 hacia el sur, a la altura del límite entre las comunas de Lo Espejo y San Bernardo.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los conductores involucrados habría estado manejando bajo los efectos del alcohol.

El accidente ocurrió en el kilómetro 11 de la autopista y habría involucrado a cuatro vehículos: tres automóviles particulares y un camión. Producto de la emergencia, las tres pistas de circulación se encuentran cortadas en dicho tramo, mientras equipos de emergencia realizan los trabajos de despeje.

El siniestro provocó una extensa congestión en plena hora punta, en uno de los sectores con mayor flujo vehicular de la capital.

Uno de los conductores estaría en estado de ebriedad

Según los antecedentes preliminares, la colisión se produjo por alcance entre al menos cuatro vehículos.

Aunque las circunstancias exactas aún son materia de investigación, las primeras informaciones apuntan a que uno de los conductores tendría responsabilidad en el accidente y habría estado conduciendo bajo la influencia del alcohol.

Hasta el lugar llegaron equipos de emergencia y Carabineros, quienes coordinaron el retiro de los vehículos dañados para intentar restablecer el tránsito con normalidad.

El camión involucrado fue el primero en abandonar el lugar. En tanto, los tres automóviles están siendo retirados mediante grúas debido a los daños provocados por el impacto.

Las personas afectadas resultaron con lesiones de carácter leve y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.

Cortes de tránsito

Debido a las maniobras de retiro y al trabajo de los equipos de emergencia, Carabineros mantiene cortadas las tres pistas de la Ruta 5 en dirección al sur, además de restringir los accesos al tramo afectado.

Las autoridades realizaron un llamado a los conductores a circular con precaución y utilizar rutas alternativas mientras se desarrollan las labores para normalizar el tránsito en el sector.