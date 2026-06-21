Choque frontal entre camión y vehículo menor deja tres fallecidos y un herido grave en ruta de Arica
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Durante la noche del sábado, una violenta colisión frontal entre un camión y una camioneta dejó "a tres personas fallecidas y una cuarta en riesgo vital" en la región de Arica y Parinacota.
El accidente ocurrió en el kilómetro 49 de la ruta 11 CH, donde, debido a la magnitud del impacto, varias de las víctimas quedaron atrapadas en el interior de los vehículos.
Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia, entre ellos personal de Bomberos, SAMU y Carabineros, quienes trabajaron en las labores de rescate y asistencia a los involucrados.Ir a la siguiente nota
La persona que sobrevivió al accidente fue trasladada hasta un recinto asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que las autoridades mantienen las diligencias para establecer la identidad de las víctimas fatales y las circunstancias en que ocurrió la colisión.
Por instrucción de la Fiscalía de turno, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes correspondientes para establecer la dinámica del accidente y determinar las causas de este fatal hecho.
AHORA: Tres personas resultaron fallecidas y una cuarta se encuentra con riego vital tras un choque frontal entre un camión y un vehículo menor, registrado en el kilómetro 49 de la ruta 11 CH.— Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) June 21, 2026
Víctimas se trasladaban en el vehículo menor y no han sido identificadas.
Fiscalía de… pic.twitter.com/c6RqhG7o5b
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