Choque frontal entre camión y vehículo menor deja tres fallecidos y un herido grave en ruta de Arica

21 jun. 2026 - 08:51 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del sábado, una violenta colisión frontal entre un camión y una camioneta dejó "a tres personas fallecidas y una cuarta en riesgo vital" en la región de Arica y Parinacota.

El accidente ocurrió en el kilómetro 49 de la ruta 11 CH, donde, debido a la magnitud del impacto, varias de las víctimas quedaron atrapadas en el interior de los vehículos.

Hasta el lugar concurrieron equipos de emergencia, entre ellos personal de Bomberos, SAMU y Carabineros, quienes trabajaron en las labores de rescate y asistencia a los involucrados.

La persona que sobrevivió al accidente fue trasladada hasta un recinto asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que las autoridades mantienen las diligencias para establecer la identidad de las víctimas fatales y las circunstancias en que ocurrió la colisión.

Por instrucción de la Fiscalía de turno, personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de los peritajes correspondientes para establecer la dinámica del accidente y determinar las causas de este fatal hecho.