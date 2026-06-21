Video muestra que conductor huyó tras chocar Ford Mustang contra un árbol en Providencia

21 jun. 2026 - 10:11 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este domingo, cerca de las 06:50 horas, el conductor de un vehículo Ford Mustang del año 1967 protagonizó un accidente de tránsito en la comuna de Providencia.

Registros de cámaras de seguridad mostraron cómo el automóvil circulaba por calle Eleodoro Yáñez y, al momento de doblar, el conductor perdió el control del vehículo e impactó contra un árbol ubicado en el sector.

Minutos después del accidente, un retén móvil de Carabineros pasó por las cercanías del lugar, por calle Eleodoro Yáñez, sin percatarse en ese momento de la emergencia.

Tras el impacto, el conductor descendió del automóvil y huyó a pie. Sin embargo, posteriormente fue detenido a unas cuadras del lugar. El hombre fue trasladado hasta un centro asistencial para constatar su estado de salud.

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De acuerdo con antecedentes preliminares, el sujeto habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. En tanto, Carabineros continúa con las diligencias para establecer las circunstancias del hecho.