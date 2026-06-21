Alta congestión en Ruta 68 por emergencia: Vehículo se incendió al interior del Túnel Lo Prado en dirección a Santiago
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
Una alta congestión vehicular se registra la tarde de este domingo en la Ruta 68, luego de que un vehículo se incendiara al interior del Túnel Lo Prado, en dirección a Santiago.
En un comienzo, el tránsito fue suspendido en su totalidad; sin embargo, con el pasar de los minutos se habilitó una de las pistas.
Bomberos lograron controlar el fuego
El siniestro motivó la concurrencia de equipos de emergencia. Voluntarios de bomberos trabajaron en el lugar para controlar el fuego.Ir a la siguiente nota
Desde la concesionaria hicieron un llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución. Se solicitó optar por rutas alternativas, con desvíos a la altura del kilómetro 31, en las cercanías del enlace Panguiles.
A eso de las 16:47 horas, se comunicó que el automóvil ya había sido apagado por personal de la autopista. De momento, no se han reportado lesionados.
Posteriormente, se habilitó la pista izquierda mientras se trabaja en la remoción de los restos del vehículo incendiado. La situación ha generado un taco kilométrico.
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