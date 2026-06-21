Subsecretario de Justicia confirma que Rancagua podría asumir nueva cárcel si se cae proyecto en Santiago

21 jun. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

La ampliación de la cárcel concesionada de Rancagua podría transformarse en una de las principales alternativas del Gobierno para aumentar la capacidad penitenciaria del país si el proyecto de Santiago 1 continúa enfrentando obstáculos judiciales.

Así lo confirmó el subsecretario de Justicia, Luis Silva, quien reconoció que el Ejecutivo ya cuenta con una opción alternativa en caso de que la controversia en torno al recinto de Santiago no logre resolverse favorablemente.

"Tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B", afirmó la autoridad a TVN.

Pese a ello, Silva dejó en claro que la prioridad del Gobierno sigue siendo concretar la ampliación de Santiago 1, iniciativa que actualmente permanece entrampada tras una resolución judicial que suspendió su avance mientras se resuelve la discusión sobre la naturaleza del proyecto.

"Vamos a insistir en nuestra posición de que esto es una ampliación y que obedece a una política no de gobierno, porque esto viene de la administración anterior y probablemente se pueda retrotraer más lejos aún", sostuvo.

El subsecretario explicó que la controversia se encuentra actualmente en manos de la Corte de Apelaciones, instancia que deberá pronunciarse respecto de la medida precautoria que mantiene paralizados los trabajos.

La ampliación proyectada para Santiago 1 considera la incorporación de cerca de 1.200 nuevas plazas penitenciarias en un sector que ya concentra una importante infraestructura vinculada al sistema de justicia y seguridad.

El plan de infraestructura penitenciaria

Sin embargo, más allá de este proyecto específico, Silva advirtió que el país enfrenta un problema estructural relacionado con el aumento sostenido de la población penal y la falta de nuevos recintos para absorber esa demanda.

"Hoy día tenemos tres recintos, dos de ellos con más de 7.000 internos cada uno. Prácticamente Santiago 1 y Santiago Sur están muy por sobre la capacidad", señaló.

Según detalló, la cantidad de personas privadas de libertad ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años. Mientras en 2022 existían cerca de 40 mil internos en el sistema penitenciario, actualmente la cifra bordea los 65 mil. "Cuando uno mira el aumento de las plazas en nuestras cárceles, no conversan. Son dos trayectorias que no conversan. Ahí tenemos un problema grave que, desde el punto de vista de seguridad, hay que abarcar", afirmó.

El plan de infraestructura penitenciaria impulsado por el Ejecutivo contempla la creación de 24 mil nuevas plazas hacia 2031, mediante proyectos de construcción y ampliación en distintas regiones del país. Entre ellos figuran nuevas iniciativas en Copiapó, Calama, Antofagasta, Arica y Rancagua.

Silva también adelantó que el Gobierno estudia la posibilidad de desarrollar un establecimiento destinado exclusivamente a internos de alta peligrosidad, separado del resto de la población penal. "Hoy día lo que tenemos son módulos dentro de los penales. La idea es tener un penal dedicado exclusivamente a reos de máxima peligrosidad", explicó.

Respecto de la ubicación de futuros proyectos, la autoridad sostuvo que la tendencia será privilegiar emplazamientos alejados de los principales centros urbanos. "Siempre aislado, definitivamente. Esa es la tendencia o el patrón que estamos siguiendo en este plan de infraestructura", concluyó.