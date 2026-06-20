Desbordes insiste en frenar nueva cárcel y hace llamado al Gobierno: "Necesitamos más plazas carcelarias, pero no en Santiago"

20 jun. 2026 - 21:45 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió nuevamente al proyecto carcelario que se busca desarrollar en el sector Rondizzoni-Pedro Montt. El jefe comunal insistió en que esa expansión no debe realizarse en la capital y llamó al Gobierno a evaluar alternativas.

"Necesitamos más plazas carcelarias, pero en Santiago"

"Le decía al Presidente: prepárese para un plan B, porque de verdad necesitamos más plazas carcelarias, pero no en Santiago", afirmó la autoridad, marcando el eje de su postura frente a la iniciativa que actualmente enfrenta un proceso judicial.

Según el alcalde, la discusión no radica en la necesidad de aumentar la capacidad del sistema penitenciario, sino en el lugar donde se pretende emplazar el proyecto. A su juicio, la comuna ya soporta una alta concentración de este tipo y no corresponde seguir ampliándola en una zona saturada.

En esa línea, sostuvo que Santiago debe recibir el mismo trato que otras ciudades del país donde las nuevas cárceles han sido construidas fuera de los centros urbanos: "No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo todo lo contrario: que se nos trate como al resto de Chile".

Desbordes afirmó que en ciudades como Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena, Rancagua, Talca y Valparaíso los recintos penitenciarios se han levantado lejos de áreas densamente pobladas, criterio que, según indicó, también debería aplicarse en la Región Metropolitana.

"Esto no es algo personal"

El jefe comunal también reiteró que el municipio mantiene diferencias con el Gobierno respecto de la naturaleza del proyecto. "Esto no es algo personal ni una pelea entre el subsecretario, el ministro y el alcalde. Ellos tienen un punto de vista, nosotros tenemos otro", sostuvo.

Desde la perspectiva de la municipalidad, la iniciativa corresponde a una nueva cárcel y no a una ampliación de infraestructura existente, argumento que sustenta la acción judicial presentada para frenar su avance. "Esta es una nueva cárcel en nuestra opinión. Es un terreno distinto, tiene rol distinto", afirmó.

El alcalde también valoró la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago que mantiene suspendidas las obras mientras se resuelve el fondo de la controversia. Según explicó, el tribunal determinó que los trabajos no deben continuar hasta aclarar si el proyecto corresponde a una nueva unidad penitenciaria.

Finalmente, Desbordes reafirmó que su posición se ha mantenido inalterable desde que comenzó el debate sobre esta iniciativa: "Yo por lo menos no soy de los políticos que se cambian de opinión cuando el gobierno pasa a ser el gobierno propio. Lo que dijimos el año pasado se mantiene hoy día".

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