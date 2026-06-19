Revés para el Gobierno y triunfo para Desbordes: Tribunal mantiene paralizada ampliación de cárcel Santiago 1

19 jun. 2026 - 12:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo triunfo judicial obtuvo este jueves el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, en su disputa contra la ampliación de la cárcel Santiago 1.

El 17° Juzgado Civil de Santiago rechazó el recurso de reposición presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), manteniendo suspendidas las obras mientras se resuelve el fondo de la acción judicial impulsada por el municipio.

La decisión representa un nuevo revés para el Gobierno en medio de la controversia por el proyecto penitenciario ubicado en avenida Pedro Montt, cuyo objetivo es aumentar la capacidad del recinto carcelario para enfrentar los problemas de hacinamiento.

Tribunal desestima argumentos del CDE

Según la resolución emitida por la jueza María Isabel Reyes, los antecedentes presentados por el Consejo de Defensa del Estado no lograron modificar los fundamentos considerados al momento de decretar la paralización de las obras.

La magistrada sostuvo que los argumentos expuestos por el organismo "en nada alteran aquellos antecedentes tenidos en consideración al dictar la resolución recurrida".

Sin embargo, como el CDE también presentó un recurso de apelación de manera subsidiaria, será ahora la Corte de Apelaciones de Santiago la encargada de pronunciarse sobre la medida.

Desbordes celebra el fallo

Tras conocerse la resolución, el alcalde Mario Desbordes valoró la decisión judicial y cuestionó que el problema de hacinamiento en Santiago 1 sea utilizado para justificar la construcción de nuevas instalaciones en el mismo lugar.

"Quiero valorar la resolución, porque en primer término rechaza la pretensión del Consejo de Defensa del Estado de que el hacinamiento y otros elementos propios de la cárcel de Santiago 1 justifiquen pasar por sobre la ley y construir una nueva cárcel en ese lugar", afirmó.

El jefe comunal añadió que, si la necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria es tan urgente, el Ejecutivo debería evaluar otras alternativas.

"Si ese argumento, considerando que es real, es tan apremiante, el ministerio ya debería estar trabajando en una cárcel en otro lugar. Terrenos tiene", sostuvo.

Alcalde apunta al Gobierno y menciona observaciones de Contraloría

Desbordes también cuestionó el rol asumido por el Consejo de Defensa del Estado en esta controversia, señalando que el organismo está enfrentando a una institución que representa directamente a los vecinos de la comuna.

"El Consejo de Defensa del Estado defiende a una parte del Estado, pero enfrenta al Estado más cercano a la ciudadanía, que son justamente las vecinas y vecinos, representados por un municipio que es parte del Estado", señaló.

Asimismo, destacó que durante la tramitación judicial se incorporaron antecedentes que, a su juicio, respaldan la postura del municipio.

"Se integraron al expediente todos los documentos que entregamos, incluyendo el último requerimiento de Contraloría que hace ver al ministerio que no está claro que se trate de una ampliación", afirmó.

Con la apelación ya presentada por el CDE, el futuro de la ampliación de Santiago 1 quedará ahora en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá resolver si mantiene o revierte la paralización de las obras.