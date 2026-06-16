¿Cerrar solo la Fuente Alemana o todo el Parque Forestal?: Consejo de Monumentos pide al municipio de Santiago aclarar el proyecto

16 jun. 2026 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

La controversia por la protección de la Fuente Alemana sumó un nuevo capítulo. Luego de las críticas del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por el rechazo a una reja para resguardar el monumento, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aseguró que ha respondido todos los requerimientos del municipio y pidió aclarar cuál de las iniciativas impulsadas por la comuna sigue vigente.

La polémica se produce tras un nuevo acto vandálico que afectó a la histórica obra ubicada en el Parque Forestal, que recientemente fue atacada con pintura azul y que meses antes sufrió el robo de piezas de bronce, provocando daños de consideración.

Desde el organismo descartaron cualquier "inacción" en el caso y sostuvieron que han mantenido una comunicación permanente con el municipio respecto de las alternativas para proteger el sector.

Consejo de Monumentos pide aclarar el proyecto

A través de una declaración pública, el Consejo explicó que actualmente existen dos propuestas distintas presentadas por la Municipalidad de Santiago.

La primera corresponde a una solicitud ingresada en octubre de 2025 para instalar una reja en torno a la Fuente Alemana, mientras que la segunda contempla un cierre perimetral de amplios sectores del Parque Forestal, iniciativa presentada en marzo de este año.

Según detalló el organismo, esta última propuesta considera una estructura de cerca de 2,9 kilómetros de extensión, con barras verticales de más de dos metros y medio de altura, abarcando áreas comprendidas entre Avenida Vicuña Mackenna y Enrique Mac-Iver.

La respuesta a las acusaciones de "inacción"

El Consejo de Monumentos aseguró que dio respuesta "en tiempo y forma" a todas las solicitudes ingresadas por la Municipalidad de Santiago y recordó que el proyecto fue analizado en una sesión plenaria realizada el 22 de abril.

Tras esa instancia, el organismo solicitó antecedentes complementarios, incluyendo los planos definitivos, especificaciones técnicas y la opinión del Consejo Asesor del Parque Forestal, entidad que reúne a vecinos y actores vinculados al recinto.

Asimismo, el CMN indicó que durante esa reunión el director de Obras Municipales, Miguel Saavedra, señaló que la propuesta de cerrar toda el área del parque podría reemplazar la idea original de instalar una reja exclusiva para la Fuente Alemana.

Oficio enviado a Desbordes

Debido a esa situación, el Consejo informó que envió un oficio al alcalde Mario Desbordes solicitando aclarar si la iniciativa presentada en octubre de 2025 para proteger únicamente el monumento continúa vigente o si fue reemplazada por el proyecto de cierre perimetral del Parque Forestal.

"Se ofició al señor alcalde (...) solicitando que confirme y aclare lo indicado por el director de Obras Municipales, respecto de si la solicitud de enrejar el Monumento Público Fuente Alemana, presentado en octubre de 2025, sigue o no vigente", señaló el organismo.

Finalmente, el CMN reiteró su disposición a colaborar con el municipio y aseguró que está a la espera de nuevos antecedentes para continuar con la evaluación de las propuestas destinadas a resguardar uno de los monumentos más emblemáticos de Santiago.