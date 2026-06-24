Impacto de aves obliga a vuelo de LATAM a regresar a Puerto Montt: Pasajeros captaron chispas en uno de los motores

24 jun. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

Un video grabado por pasajeros llamó la atención luego de que un vuelo de LATAM que cubría la ruta entre Puerto Montt y Punta Arenas debiera retornar a su punto de partida.

La compañía confirmó que el vuelo LA311, regresó al aeropuerto de Puerto Montt luego de sufrir un impacto por aves en uno de sus motores.

El episodio generó diversas reacciones en redes sociales, especialmente después de que comenzara a circular un registro donde se observan chispas provenientes de uno de los motores del avión.

Pese a esto, la aeronave aterrizó sin inconvenientes y todos los pasajeros fueron desembarcados de forma segura.

Qué explicó LATAM sobre el incidente

A través de un comunicado, la compañía informó que, tras el incidente, se siguieron pasos establecidos previamente ante una situación de este tipo, descrita como ajena a su voluntad.

"El procedimiento realizado se encuentra establecido dentro de los protocolos operacionales y de seguridad de la compañía, cuyo objetivo es resguardar la integridad y bienestar de sus pasajeros", indicaron.

Además, señaló que se realizaron las gestiones correspondientes, ante lo que LATAM "dispuso un vuelo especial de protección desde Puerto Montt hacia Punta Arenas durante la misma jornada".

La aerolínea además lamentó los inconvenientes que la situación pudo ocasionar y reiteró que la seguridad constituye un valor intransable en todas sus operaciones, reafirmando su compromiso con los estándares de seguridad operacional.