Luna de Fresa 2026: ¿A qué hora se podrá ver en Chile y por qué recibe ese nombre?

29 jun. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

La llamada Luna de Fresa alcanzará su punto máximo este lunes 29 de junio y podrá observarse desde Chile a simple vista, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Según el sitio especializado Star Walk, esta será la primera Luna Llena después del solsticio de junio, por lo que se mantendrá inusualmente baja en el cielo del hemisferio norte y aparecerá más alta de lo normal en el hemisferio sur.

¿A qué hora se podrá ver la Luna de Fresa en Chile?

Como la Luna Llena de junio de 2026 ocurre cerca de la medianoche GMT/UTC, la mejor opción para observarla puede ser el 29 o el 30 de junio, dependiendo del lugar donde te encuentres.

En Chile, el momento de máxima plenitud ocurrirá este lunes a las 17:22 horas.

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista desde distintos puntos del país, siempre que el cielo permanezca despejado.

Una buena noticia para quienes no logren verla en su punto máximo es que la Luna de Fresa continuará viéndose prácticamente llena hasta el viernes 3 de julio, por lo que seguirá ofreciendo un espectáculo visible durante varias noches.

De acuerdo con Star Walk, la próxima Luna de Fresa ocurrirá el 19 de junio de 2027. Al igual que este año, será la Luna Llena más cercana al solsticio de junio, que en esa oportunidad se producirá el 21 de junio de 2027.

¿Por qué su color es rojizo?

La Luna de Fresa es uno de los nombres tradicionales de origen indígena norteamericano para la Luna Llena de junio. Históricamente, esta denominación está vinculada a la temporada de cosecha de fresas en algunas zonas de Norteamérica y no al aspecto que presenta el satélite natural.

De hecho, lo más habitual es que la Luna se vea de color blanco o con tonalidades doradas y anaranjadas, tal como ocurre con cualquier otra Luna llena. En algunas ocasiones también puede apreciarse rojiza, debido al mismo fenómeno atmosférico que hace que el Sol luzca rojo durante el amanecer y el atardecer.