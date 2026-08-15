Meganoticias en Colombia: Imágenes del colegio donde falleció Jesús, niño chileno que vivía en Calima El Darién

15 ag. 2026 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió el pasado lunes a Colombia, sintiéndose con fuerza en ciudades como Bogotá y Cali. El movimiento dejó 294 fallecidos y más de 300 personas desaparecidas.

Entre las víctimas se encuentra Jesús Adrián, un niño chileno oriundo de Rengo, quien se había trasladado a Colombia junto a su madre apenas un mes antes de la tragedia. El menor falleció luego de que el establecimiento educacional donde se encontraba en clases colapsara producto del intenso sismo.

El colegio donde ocurrió la tragedia

El establecimiento se encuentra en la localidad de Calima El Darién, en el departamento del Valle del Cauca. El enviado especial de Meganoticias, Pablo Cuéllar, recibió material de dónde fue la tragedia y donde se constatan las consecuencias que dejó el terremoto.

El colapso del establecimiento ocurrió mientras el menor se encontraba en clases, en medio del fuerte movimiento telúrico que afectó principalmente a la zona occidental del país.

La tragedia de Jesús Adrián se suma a los cientos de víctimas que dejó el terremoto, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en distintos puntos de Colombia para encontrar sobrevivientes y dar con el paradero de las personas que permanecen desaparecidas.

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