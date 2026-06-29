Ministro Poduje por personas con segundas viviendas en megatoma de San Antonio: "Las vamos a sacar, es una frescura"

29 jun. 2026 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró este lunes que las familias que ocupan terrenos en la megatoma del cerro Centinela, en San Antonio, y que cuentan con una segunda vivienda, serán retiradas del lugar, en el marco del proceso de desalojo que avanza en el asentamiento.

A pocos días del inicio de una segunda etapa del desalojo, el secretario de Estado explicó cómo se realizará la asignación de los terrenos expropiados.

"Ese terreno que se expropió, que no fue en nuestra administración, va a ser puesto para todas las familias por orden de llegada, por antigüedad. O sea, las familias que están primero en la fila van a llegar primero a ese terreno", afirmó.

"Lamento que el Estado haya expropiado, pero tenemos que hacernos cargo de esta situación", agregó.

"Esa gente la vamos a sacar"

Consultado sobre si las personas que actualmente habitan la toma permanecerán en el sector una vez que se desarrolle el proyecto habitacional, Poduje respondió que "no, van a tener que ponerse en prelación".

Tras recorrer el asentamiento durante el fin de semana, el titular de Vivienda cuestionó la situación de algunos ocupantes y aseguró que existen casos que no corresponden a familias vulnerables.

"Ayer estuve recorriendo la toma y hay casas de dos pisos, de tres pisos, con tres autos, en terrenos de 500 metros. Eso, perdónenme, no es pobreza, es frescura (...) Tenemos muchas segundas viviendas y también tenemos gente vulnerable. Las mismas dirigentes reconocen que hay gente que viene acá los fines de semana; esa gente la vamos a sacar toda, es una frescura", sostuvo.

Finalmente, el ministro reiteró que el acceso a las futuras soluciones habitacionales se definirá "por orden de llegada, por antigüedad y por vulnerabilidad", descartando que quienes hayan ocupado más terreno o construido viviendas de mayor tamaño tengan prioridad en el proceso.

Todo sobre Iván Poduje