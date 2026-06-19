Iván Poduje lanzá nueva y polémica frase sobre ministros: "Algunos se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen"

19 jun. 2026 - 17:01 hrs.

¿Qué pasó?

Durante su participación en la Feria Inmobiliaria de Concepción, Finco 2026, en la región del Biobío, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó el rol que cumplen los secretarios de Estado dentro del Gobierno del Presidente José Antonio Kast y lanzó una frase que llamó la atención sobre las dinámicas al interior del gabinete.

“Algunos se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen”, comentó entre risas durante la inauguración del evento realizado en SurActivo.

“Mi único jefe es el Presidente”

Según informó Radio Bío Bío, el titular del Minvu relató una conversación que sostuvo con José Antonio Kast antes de asumir el cargo, asegurando que el Mandatario le planteó dos prioridades: mantener presencia en terreno y enfocarse en las urgencias sociales.

“Los ministros somos parte; hay algunos que se sienten con un poquito más de autoridad, pero no la tienen en realidad. Mi único jefe, el Presidente, nos dice ‘Queremos conocer en terreno las urgencias’ y para él, cuando me dijo: ‘¿Usted quiere ser ministro?’, por supuesto, Presidente, encantado (le dijo)”, relató la autoridad.

Una frase que recuerda una polémica anterior

La referencia de Poduje a que su “único jefe” es el Presidente no es nueva. En abril pasado, mientras se discutían los recortes presupuestarios impulsados por el Ejecutivo, el ministro protagonizó una controversia al relativizar el rol de su par de Hacienda, Jorge Quiroz, señalando que era “un ministro más entre muchos”.

Durante la actividad, Poduje también destacó las medidas impulsadas por el Ejecutivo para incentivar el desarrollo del sector inmobiliario y de la construcción.

“Acá lo que hemos visto son muchos mecanismos para bajar los precios, para reducir la burocracia, el IVA, pero también hemos subido el decreto de clase media hasta 4 mil UF. Junto con eso, reducir trámites y la permisología. Creo que eso es un gran empuje”, afirmó.