Iván Poduje apunta otra vez a su colega Jorge Quiroz: "Tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso"

26 jun. 2026 - 10:08 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, reiteró sus críticas al titular de Hacienda, Jorge Quiroz, esta vez en Temuco, en el encuentro empresarial Enela.

Al recordado "el Presidente es mi único jefe", lanzado por Poduje en abril pasado, ahora agregó: "Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso", según reprodujo Emol.

Poduje aseguró que "nosotros vamos a tener que pagar, y esta factura la vamos a derivar a algunas constructoras, $17.880 millones por construcciones que debieron haber reparado ellos".

Según Poduje, este problema habitacional no es exclusivamente de su cartera. "En rigor, es un problema del Estado, que no fiscalizó, y de las empresas", recalcó.

Sobre los recursos que requiere Vivienda para mejorar las condiciones habitacionales de algunas familias, expuso: "¿Qué voy a hacer con Quiroz? Imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre devoto de la ‘virgen del puño' que tengo que pedirle (dinero)".

Además, dio que el déficit habitacional en la Región de La Araucanía es alrededor de 60.000 viviendas".

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