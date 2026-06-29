Terremotos en Venezuela: Corresponsal de Meganoticias reporta réplicas mientras que chileno residente relata el drama de los niños

29 jun. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan los trabajos en Venezuela, específicamente en la zona conocida como Los Corales, en La Guaira, que fue muy afectada tras los terremotos que azotaron a ese país. En las primeras horas de este día, rescatistas detectaron al menos seis personas con vida bajo los escombros de la residencia Villa de Mar. Sin embargo, los sismos continuaron sin parar durante toda la madrugada y la mañana.

Según reportó Fernando Tineo, corresponsal de Meganoticias desde La Guaira, "hubo un movimiento telúrico que los bomberos turcos que están acá prestando apoyo ingresaran a la estructura y sacaran a todo el mundo por la réplica que hubo muy fuerte en la noche".

"Han pasado 100 horas desde el evento principal y creo que esto apenas comienza, porque es muy grave lo que aquí ocurrió", advirtió el periodista.

Chileno cuenta cómo vive el post terremoto en Venezuela

Fabián Paulsen, ciudadano chileno residente en Portuguesa, a cuatro horas de Caracas, advirtió sobre la falta de preparación sísmica en Venezuela.

"No hay una cultura de por medio por parte de la gente de acá, de qué hacer en caso de estas emergencias, cómo controlar la situación un poquito, calmándose o actuando de forma rápida", dijo.

Las réplicas continúan sintiéndose y confiesa que las alarmas de Google Play le generan temor: "Yo lo que tengo ahora es el temor de que vuelva a sonar, en este caso, esta alarma que me tiene un poquito asustado".



Sin embargo, cuestionó la acción gubernamental frente a la emergencia. "Hay un poquito de falta de coordinación por parte de las autoridades", continuó.

Respecto a la situación emocional en la zona, afirmó que es totalmente devastadora, sobre todo para los menores. "Los niños siento que están quedando muy a la deriva. Hay niños que quedan sin sus padres. No se sabe quiénes son responsables. No tengo conocimiento de quién se hace cargo", lamentó.

Finalmente, admitió que la situación ha afectado su estado mental, algo similar a lo ocurrido durante el terremoto de 2010 en Chile.

"Ha ido en decadencia mi ánimo, es como un agotamiento mental. Me alejé un poquito de las redes sociales para poder dejar de ver estos videos que a veces son muy fuertes. Como lo vivimos el 2010, el estrés postraumático es bien fuerte posterior a los terremotos y tragedias; al estar 24/7 viendo constantemente informaciones de tragedia, la salud mental es muy importante", cerró.

Todo sobre Terremoto en Venezuela