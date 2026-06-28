"Hay una hilera de 8 o 10 edificios derrumbados": Corresponsal de Meganoticias relata la crítica situación en Venezuela

28 jun. 2026 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

A cuatro días de los terremotos que afectaron a Venezuela, las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona de La Guaira, una de las más golpeadas por la emergencia. Desde el lugar, el corresponsal de Meganoticias, Fernando Tineo, informó que los equipos mantienen como principal objetivo encontrar personas con vida bajo los escombros, mientras el tiempo juega en contra de los rescatistas.

Durante un despacho para Meganoticias Prime, Tineo explicó que especialistas nacionales e internacionales comenzaron a utilizar drones para inspeccionar las estructuras colapsadas.

"Si no encuentran personas con vida, marcan los edificios y eso significa que ya allí no hay personas vivas. Entonces siguen recorriendo otros edificios buscando gente con vida, porque esa es la prioridad por el tiempo que ha pasado", señaló.

"Hay una hilera de edificios derrumbados"

El periodista describió la magnitud de la destrucción en el sector donde se desarrollan las labores de rescate. "Hay un edificio colapsado al lado del otro, y no son dos ni tres. Hay una hilera como de ocho o diez edificios, uno derrumbado al lado del otro", afirmó, agregando que la cantidad de inmuebles afectados dificulta el despliegue de los equipos de emergencia.

En ese contexto, explicó que no existe personal suficiente para intervenir simultáneamente todas las estructuras dañadas. "Pasan las horas, pasan los días y, por supuesto, si hay alguien con vida, se va debilitando y puede perder la vida debajo de los escombros", advirtió.

Las noches son clave para los rescates

Fernando Tineo indicó que los trabajos no se detienen durante la noche, ya que las condiciones permiten optimizar la búsqueda de sobrevivientes. "Aprovechan que baja el tráfico en horas de la noche, hay más silencio y esto es súper importante porque pueden escuchar si alguien emite algún sonido", explicó.

Asimismo, destacó el uso de tecnología especializada y el trabajo de los equipos internacionales, entre ellos los rescatistas chilenos, quienes utilizan cámaras que pueden introducirse entre las grietas de los edificios colapsados para detectar personas con vida y establecer comunicación con ellas.

Falta de recursos y ayuda en algunos sectores

El corresponsal también sostuvo que, pese al avance de las labores de rescate, persisten importantes necesidades en las zonas afectadas. Según relató, en algunos sectores aún hacen falta maquinaria, insumos, medicamentos, alimentos y carpas para las personas que permanecen a la intemperie tras perder sus viviendas.

"Los civiles son los que están encima de la placa, con pico, con palas, tratando de romper para ver qué encuentran debajo de esto", señaló Tineo, quien agregó que la llegada de rescatistas provenientes de otros países ha sido fundamental para reforzar las labores en terreno.

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