Cancillería confirma muerte de dos nuevos chilenos en terremotos de Venezuela: "Ambos casos han sido confirmados por familiares"

28 jun. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este domingo la muerte de dos nuevos chilenos producto de los terremotos registrados en Venezuela, elevando a tres la cifra de compatriotas fallecidos tras la emergencia.

Durante la mañana, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había informado el fallecimiento de una segunda persona chilena que llevaba varios años viviendo en el país junto a su familia. Sin embargo, minutos después, la información fue actualizada por las autoridades.

A través de un comunicado, la Cancillería informó el fallecimiento de ambos chilenos, precisando que los decesos fueron "confirmados por familiares de las víctimas".

Además, señalaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene contacto con ellos, "entregando asistencia, orientación y contención" en medio de esta situación.

Para finalizar, la institución señaló que "expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento".

Los fallecimientos se producen tras el doble terremoto que afectó distintas zonas de Venezuela, dejando daños estructurales, edificios derrumbados y cientos de fallecidos, entre ellos 3 chilenos.

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