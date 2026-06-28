Subsecretario Máximo Pavez confirma que un segundo chileno falleció en terremotos de Venezuela

28 jun. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué paso?

El Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que un segundo chileno falleció en los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado miércoles.

Se trata de un hombre que llevaba mucho tiempo viviendo en esa nación junto a su familia.

“No tenemos un canal permanente allá, pero hemos realizado gestiones por el consulado y redes sociales... La cancillería lo va a comunicar en los próximos minutos, que hemos recibido la noticia de un segundo chileno que habría perdido la vida”, dijo en un programa de TVN.

Añadió para cerrar que “esta persona estaba allá (en Venezuela) hace mucho tiempo, con hijos, hijas venezolanas grandes, y ya se han puesto en contacto con el personal mínimo que hay de Chile para poder ayudar en lo que se pueda. La situación bien delicada”.

Corresponsal de Mega en La Guaira

Fernando Tineo, corresponsal de Meganoticias en Venezuela, tras días de trámites y gestiones, finalmente logró ingresar al sector de La Guaira, uno de los lugares más afectados por el doble terremoto que azotó al país.

El inicio de su reporte fue devastador, dando cuenta de la magnitud de la destrucción de la zona: “Los edificios de 12 ó 13 pisos están derrumbados. De hecho, parecen ser solo de tres pisos... La gente ha debido buscar a las personas con vida. Los testimonios son impresionantes”, relató.

En las imágenes enviadas desde el punto cero de la tragedia, se observa una enorme cantidad de estructuras derrumbadas y calles llenas de escombros.

La situación se ha complicado aún más debido a las condiciones climáticas, ya que “el día comenzó con una llovizna y acá hay mucha gente durmiendo en carpa”, cerró el periodista.

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