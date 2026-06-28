"Todavía hay posibilidades de encontrar sobrevivientes": Equipo chileno USAR continúa labores de rescate en Venezuela

28 jun. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Continúan las labores de rescate en Venezuela tras el terremoto que dejó una importante destrucción, especialmente en el sector de La Guaira, donde equipos especializados trabajan entre edificios colapsados en busca de personas que aún podrían estar atrapadas.

Desde ese lugar, Ezequiel Gallardo, integrante del grupo USAR (grupo especializado en Búsqueda y Rescate Urbano), explicó que “estamos trabajando con toda nuestra prioridad puesta en el rescate de las personas vivas que están atrapadas en los escombros”, añadiendo que cada operativo requiere una evaluación constante debido al riesgo de nuevos derrumbes.

El rescatista detalló que se han encontrado distintos tipos de colapsos estructurales, entre ellos el denominado “tipo panqueque”, donde las losas de los edificios caen una sobre otra, dificultando el acceso y reduciendo los espacios donde podrían encontrarse personas con vida.

Sin embargo, “se han encontrado, incluso en ese tipo de estructuras colapsadas, algunas personas con vida. Así que seguimos trabajando con ese foco; todavía hay posibilidades de encontrar sobrevivientes”, afirmó.

Los equipos también han enfrentado condiciones complejas sobre el terreno, con dificultades de conectividad y servicios básicos afectados durante los primeros días de la emergencia. A pesar de esto, el trabajo de búsqueda y evaluación de "estructuras continúa de manera coordinada con equipos locales e internacionales".

La zona más afectada corresponde a La Guaira, sector costero cercano a Caracas, donde la gran cantidad de edificios en altura y la amplitud de la destrucción han obligado a los rescatistas a avanzar de manera meticulosa.

Gallardo explicó que, además de buscar personas atrapadas, los equipos llevan a cabo evaluaciones estructurales para determinar qué edificios aún pueden ser intervenidos y cuáles ya no presentan posibilidades de rescate, con el objetivo de optimizar los recursos desplegados.

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