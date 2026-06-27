El rascacielos que busca romper todos los récords: avanza la construcción de la primera torre de más de un kilómetro de altura

27 jun. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la historia continúa avanzando en Arabia Saudita. La Torre JEC, ubicada en la ciudad de Yeda, busca convertirse en el primer rascacielos del mundo en superar los 1000 metros de altura, rebasando al actual edificio más alto del planeta.

El proyecto, impulsado por la Jeddah Economic Company, ya alcanzó una nueva etapa clave: las grúas de construcción superaron la planta 102, llevando la estructura a unos 410 metros de altura. Con esto, la torre ingresó al reducido grupo de edificios que han alcanzado las 100 plantas, una marca que solo 24 construcciones en el mundo han logrado.

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Cuando esté terminada, la Torre JEC superará en aproximadamente 173 metros al Burj Khalifa, que actualmente ostenta el récord mundial con sus 828 metros de altura.

Una obra que retomó su ritmo tras años detenida

La construcción del rascacielos estuvo paralizada durante siete años debido a problemas financieros, pero retomó sus trabajos en enero de 2025. Desde entonces, el avance ha sido acelerado tras la reactivación del proyecto a cargo de Saudi Binladin Group, con un contrato cercano a los 2000 millones de dólares.

El progreso ha sido constante: a finales de noviembre de 2025, la torre alcanzaba las 69 plantas; en diciembre llegó a la número 80 y en abril de 2026 superó las 100. La entrega del proyecto está prevista para agosto de 2028.

Hotel, oficinas y el mirador más alto del mundo

La Torre JEC tendrá 157 pisos y una superficie aproximada de 5,7 millones de pies cuadrados. En su interior contará con un hotel de lujo, oficinas corporativas y departamentos residenciales exclusivos.

Uno de sus principales atractivos estará en la cima: un mirador ubicado a 652 metros de altura, que se convertirá en el más alto del mundo. La plataforma incluirá una terraza en voladizo en la planta 157, ofreciendo una vista panorámica sobre la ciudad de Yeda y el Mar Rojo.

Para movilizar a sus visitantes, el edificio contará con 59 ascensores, cinco de ellos de doble cabina, fabricados por la empresa finlandesa KONE. Estos funcionarán con tecnología de cables de fibra de carbono UltraRope, diseñada para enfrentar las exigencias de transportar personas a alturas extremas.

La Torre JEC no solo busca convertirse en el edificio más alto del mundo, sino también en un símbolo del desarrollo urbano y tecnológico de Arabia Saudita.