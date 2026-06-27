Túnel Toyo: la megaobra que tendrá casi 10 kilómetros de extensión y tecnología basada en Inteligencia Artificial

27 jun. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

Colombia avanza en uno de sus proyectos de infraestructura más ambiciosos: el Túnel Toyo, una megaobra que se convertirá en el túnel vial más largo de América Latina, con cerca de 10 kilómetros de longitud, y que busca mejorar la conexión entre la ciudad de Medellín y la región de Urabá, en Antioquia.

El proyecto, que contempla una extensión total de 35 kilómetros de vías asociadas y está previsto para entrar en funcionamiento entre 2026 y 2027, promete reducir los tiempos de traslado entre ambas zonas, pasando de un viaje cercano a siete horas a aproximadamente cuatro.

Uno de los principales atractivos de esta infraestructura será la incorporación de tecnología avanzada basada en inteligencia artificial, que permitirá monitorear y controlar el funcionamiento del túnel en tiempo real. Los sistemas estarán enfocados en mejorar la seguridad, detectar posibles fallas estructurales y optimizar la operación de la maquinaria utilizada durante la construcción.

Además, sensores instalados en distintos puntos permitirán supervisar factores como ventilación, temperatura y niveles de gases, con el objetivo de mantener condiciones seguras para quienes transiten por el lugar. El flujo vehicular también será gestionado mediante un software especializado para mejorar la eficiencia del corredor.

Una obra clave para el comercio y la conectividad

El Túnel Toyo es financiado mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional de Colombia, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La inversión inicial alcanza los dos billones de pesos colombianos, equivalentes a más de 540 000 millones de pesos chilenos.

La obra busca facilitar el acceso hacia los puertos de Turbo y Necoclí, ubicados en la costa Caribe, impulsando el comercio, el turismo y el desarrollo económico de la región.

El túnel contará con un carril de ocho metros de ancho, aceras laterales de un metro y una galería de rescate paralela de casi 10 kilómetros, conectada mediante accesos de emergencia ubicados cada 200 metros. Los costos finales del proyecto podrían sumar cerca de 750 000 millones de pesos colombianos adicionales.

Con su puesta en marcha, el Túnel Toyo no solo busca transformarse en una solución de movilidad para Antioquia, sino también convertirse en un referente de innovación aplicada a la ingeniería civil en América Latina.