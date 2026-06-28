Meganoticias en La Guaira: Corresponsal reporta que "edificios de 12 o 13 pisos están derrumbados... Parecen ser de tres pisos"

28 jun. 2026 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

Fernando Tineo, corresponsal de Meganoticias en Venezuela, tras días de trámites y gestiones, finalmente logró ingresar al sector de La Guaira, uno de los lugares más afectados por el doble terremoto que azotó al país.

El inicio de su reporte fue devastador, dando cuenta de la magnitud de la destrucción de la zona: “Los edificios de 12 ó 13 pisos están derrumbados. De hecho, parecen ser solo de tres pisos... La gente ha debido buscar a las personas con vida. Los testimonios son impresionantes”, relató.

En las imágenes enviadas desde el punto cero de la tragedia, se observa una enorme cantidad de estructuras derrumbadas y calles llenas de escombros.

La situación se ha complicado aún más debido a las condiciones climáticas, ya que “el día comenzó con una llovizna y acá hay mucha gente durmiendo en carpa”, expuso Tineo.

En tanto, Irene Cardona, ingeniera de construcción de la Universidad de Chile, explicó en entrevista con Meganoticias Siempre Juntos que “en esa zona existe una gran cantidad de sedimento y eso explica la devastación de los edificios”.

Para cerrar, la experta añadió que “el mal desempeño de la construcción tiene que ver con la calidad de los materiales de construcción”.

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