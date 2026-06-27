Subsecretario del Interior regresa al país tras misión en Venezuela: Informa estado de rescatistas y caso de chileno fallecido

27 jun. 2026 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

Tras arribar a Chile luego de acompañar la primera misión de ayuda enviada a Venezuela, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó detalles del despliegue del equipo USAR de Bomberos y de la situación de los compatriotas afectados tras el terremoto que golpeó al país durante el pasado miércoles.

La autoridad destacó que el principal objetivo de la misión fue asegurar la presencia de los equipos de rescate, quienes trabajan en la búsqueda de personas que podrían permanecer atrapadas entre estructuras colapsadas.

“Lo más importante de esta misión fue asegurar la presencia en Venezuela de Bomberos de Chile a través de su equipo USAR, fuerza de tarea altamente especializada en rescate urbano, en el contexto de desastres de este tipo”, señaló Pavez.

El subsecretario explicó que el equipo chileno se encuentra desplegado en el sector de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la emergencia.

“Nuestros bomberos están bien, pero trabajando en condiciones muy difíciles, sin conexión permanente a redes locales de telefonía, sin redes permanentes de agua potable y con altísimas temperaturas. Todo esto para encontrar a personas que aún puedan estar con vida entre las estructuras colapsadas”, indicó.

Los rescatistas cuentan con autonomía logística para permanecer en la zona por al menos 10 días y comparten base de operaciones con equipos USAR de otros países, como Colombia, Ecuador y Suiza.

Situación de chilenos en Venezuela

Respecto a la situación de los ciudadanos chilenos afectados, Pavez confirmó que la Cancillería mantiene contacto con una familia que busca regresar al país y entregó detalles sobre el caso de un compatriota durante la emergencia.

“Lamentamos profundamente la información que se dio a conocer de una persona chilena fallecida en estos sucesos. Nuestra Cancillería se encuentra en contacto con la familia para dar toda la orientación necesaria”, afirmó.

El subsecretario agregó que, hasta ahora, no existen reportes de más chilenos fallecidos o que requieran asistencia, aunque la Cancillería mantiene activos canales de apoyo.

Sobre la recepción de la ayuda chilena por parte de las autoridades venezolanas, Pavez señaló que el foco actualmente está puesto en la emergencia y en el trabajo de los equipos desplegados.

“Hoy día el centro son las personas. El tema político por ahora no es la prioridad, sin perjuicio de que valoramos profundamente la forma en que fuimos recibidos y el apoyo entregado para poder desarrollar esta misión”, sostuvo.

Desde el Gobierno indicaron que continuarán monitoreando la situación y evaluando el envío de más ayuda si las condiciones de la emergencia así lo requieren.

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