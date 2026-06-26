Gobierno de Venezuela restringirá acceso a la zona de desastre a partir de este viernes

26 jun. 2026 - 20:32 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno de Venezuela restringirá desde la noche del viernes el acceso a la zona más afectada por los terremotos registrados el miércoles, anunció el ministro de Interior, Diosdado Cabello, durante una alocución transmitida por la televisión estatal.

"Queda restringido el acceso al estado de La Guaira a partir de las 20:00 horas" (00:00 GMT) del 26 de junio, señaló Cabello.

Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió no desplazarse hacia La Guaira, a unos 40 km de Caracas, para facilitar el desplazamiento de los equipos de salvamento.

¿Qué ha dicho la ONU?

El jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas prometió este viernes "mover montañas" para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros tras los dos terremotos mortales que sacudieron Venezuela, mientras decenas de equipos internacionales se sumaban a la angustiosa búsqueda de sobrevivientes.

La situación es "simplemente devastadora", declaró a la Agencia France-Presse, Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia.

Fletcher señaló que más de 50.000 personas están desaparecidas y advirtió que revisar los escombros será "una tarea enorme".

Asimismo, indicó que la agencia humanitaria de la ONU (OCHA), que él dirige, aún no disponía de una estimación sobre hasta qué punto podría aumentar la cifra de víctimas mortales.

"Hay 50.000 personas desaparecidas... Es evidente que la cifra aumentará considerablemente", agregó.

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