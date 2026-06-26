Video muestra rescate de niña que estaba atrapada tras terremotos en Venezuela

26 jun. 2026 - 19:21 hrs.

¿Qué pasó?

El panorama tras los recientes terremotos que azotaron Venezuela es desgarrador. Ciudades enteras enfrentan el colapso de sus infraestructuras, calles fracturadas y el eco constante de las sirenas de emergencia.

En medio de esta profunda catástrofe, donde el miedo y la incertidumbre dominan el ambiente, una luz de esperanza conmovió a toda la nación: el heroico rescate de una pequeña niña que había quedado atrapada en un edificio seriamente afectado por los sismos.

El operativo de rescate

La estructura, debilitada y con un alto riesgo de desplome, se había convertido en una trampa mortal para la menor. Los equipos de emergencia, conscientes del peligro inminente y del tiempo que corría en su contra, desplegados en la zona del desastre, localizaron el punto exacto donde se encontraba la niña.

Debido a la inestabilidad del terreno y al estado crítico del inmueble, los métodos de extracción convencionales eran inviables, lo que obligó a los especialistas a diseñar una estrategia de alta precisión.

La sacaron con cuerdas

Con una templanza admirable frente a la magnitud de la tragedia, los rescatistas prepararon un sistema de cuerdas.

Un operario descendió con cautela absoluta entre las grietas de la edificación hasta alcanzar a la pequeña. Tras asegurar los arneses y verificar cada nudo para garantizar su completa protección, el equipo en la superficie comenzó a izarla lentamente. Cada centímetro ganado al vacío se vivió con el corazón en un puño.

Finalmente, la niña fue sacada del peligro a través de la cuerda, sana y salva. Al verla en una zona segura, la tensión acumulada por las horas de trabajo al límite se transformó en un desahogo colectivo.

Los rescatistas y los presentes rompieron en un emotivo e interminable aplauso, celebrando el éxito de una hazaña que devuelve las fuerzas para seguir luchando en medio de la adversidad.

Revisa el video del rescate

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