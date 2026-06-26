"Diste tu vida por nuestra hija": El desgarrador mensaje de futbolista venezolano tras la muerte de su esposa

26 jun. 2026 - 16:46 hrs.

Las devastadoras consecuencias de los terremotos que afectaron a Venezuela continúan dejando historias que han conmocionado al país y al mundo.

Una de ellas es la del futbolista venezolano Héctor Bello, quien perdió a su esposa, Andrea, luego de que esta sacrificara su vida para proteger a la hija de ambos durante el colapso de un edificio.

La historia ha generado una profunda conmoción en Venezuela, especialmente después de que el futbolista compartiera en sus redes sociales una serie de desgarradores mensajes dedicados a la madre de su hija, a quien calificó como una verdadera heroína.

El desgarrador mensaje de Héctor Bello a su esposa

De acuerdo con información publicada por medios venezolanos como La Prensa de Monagas y Primera Edición, los equipos de rescate encontraron el cuerpo de Andrea entre los escombros del edificio colapsado, mientras que la menor pudo ser rescatada con vida gracias a la protección que le brindó su madre durante el derrumbe.

A través de Instagram, Héctor Bello dedicó una emotiva despedida a su esposa, prometiendo mantener vivo su recuerdo para la hija que ambos tuvieron.

"Siempre vas a ser nuestra heroína favorita, mami. Me voy a encargar de recordarle a nuestra bebé lo maravillosa que fuiste, lo mucho que la amabas. Le contaré la historia de cómo la salvaste, amor, cómo diste tu propia vida por nuestra hija", escribió el futbolista.

El deportista también destacó la valentía de Andrea durante sus últimos instantes de vida: "Fuiste una mujer valiente que, dando tus últimos suspiros, nunca la abandonaste, mami", agregó.

"Me dejaste el alma destrozada"

En el extenso mensaje, Bello recordó algunos de los momentos cotidianos que compartían como familia, evidenciando el profundo dolor que enfrenta tras la tragedia: "Pero algo no te puedo perdonar, mami: me dejaste el alma destrozada, me dejaste solo. La lucha siempre decíamos que era de los dos", expresó.

El futbolista también evocó conversaciones y momentos de felicidad junto a Andrea y su hija.

"¿Te acuerdas que me pasaste una foto y te dije: 'Esa niña sí está bella', y me dijiste: 'Yo también, ¿verdad?', y te echaste a reír? Te dije: 'Sí, tú también estás bella, pero no más que yo'. Reíamos por teléfono y la bebé siempre cortaba la llamada", recordó.

Finalmente, cerró su despedida asegurando que jamás olvidará a quien definió como el amor de su vida.

"Siempre te voy a recordar, mami, siempre. Recuerdas que siempre te decía que toda la vida ibas a ser la mujer mía. Te reías toda enamorada y se te colocaban los cachetes rojos. Ay, Andrea, mami, me destrozaste el alma. No puedo con esto, amor, de verdad no puedo", escribió.

"Ahora somos tú y yo": El emotivo mensaje a su hija sobreviviente

Horas después, Héctor Bello volvió a publicar en sus redes sociales, esta vez compartiendo dos fotografías de su pequeña hija, quien logró sobrevivir gracias al sacrificio de su madre.

En el mensaje, el futbolista reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, pero prometió encontrar la fuerza necesaria para salir adelante y cuidar de la menor.

"Hijaaaa, mami, necesito que seas fuerte, solo espérame un poco más. Necesito que seas tú la que sane mi corazón, que lo tengo en pedazos. No vas a ver a tu papito fuerte como siempre o sonriente, pero prometo sanarme y hacerte la niña más feliz del mundo", escribió.

Asimismo, aseguró que siente que Andrea continuará acompañándolos y cuidándolos desde donde esté: "Ahora somos tú y yo, y tu mamita que nos cuidará desde el cielo. Yo sé que Andrea me dará fortaleza, yo sé que Andrea está viendo lo que estoy pasando y sé que Andrea también está sufriendo por nosotros", señaló.

El jugador también expresó cuál cree que sería el último deseo de su esposa en medio de esta tragedia.

"Entre todo este sufrimiento sé que si tuviera un minuto para decirme algo, me diría que te proteja con mi vida como lo hizo ella", afirmó.

La publicación finalizó con un recuerdo cotidiano que conmovió a miles de personas en redes sociales: "Y que no me olvide de comprarte siempre los cambures que tanto te gustan", escribió el futbolista.

Una tragedia que conmueve a Venezuela y al mundo del fútbol

La historia de Héctor Bello, Andrea y su hija se ha transformado en uno de los relatos más conmovedores surgidos tras los terremotos que afectaron a Venezuela, los cuales han dejado cientos de fallecidos y miles de heridos.

Mientras continúan las labores de rescate y ayuda humanitaria, el sacrificio de Andrea ha sido destacado por miles de usuarios en redes sociales, quienes han calificado su acto como una muestra de amor incondicional y valentía, al entregar su vida para salvar a su hija de apenas un año.

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