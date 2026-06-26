Rescatista chileno en Venezuela: Hay "pocas probabilidades de encontrar a personas con vida" en edificios derrumbados en La Guaira

26 jun. 2026 - 15:58 hrs.

¿Qué pasó?

Hay "pocas probabilidades de encontrar a personas con vida" en un complejo de edificios fuertemente dañados en La Guaira, la zona más golpeada por los potentes terremotos que sacudieron Venezuela, dijo hoy viernes el jefe del contingente de rescatistas chilenos, Nadiomar Polanco.

"Desafortunadamente el colapso es total y hay pocas probabilidades de encontrar a personas con vida", indicó el experto frente a unos cinco edificios afectados.

Polanco señaló que sus esfuerzos se concentran en "recuperar personas ya fallecidas" y que su contingente es el primero en llegar al sitio.

Nuevo balance

Casi mil muertos y más de 50.000 desaparecidos es el trágico balance del doble terremoto en Venezuela.

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles dejaron un panorama de devastación, con decenas de edificios colapsados, especialmente en La Guaira, una población costera vecina a Caracas, donde la población denuncia la precaria labor del gobierno en las labores de rescate.

La cifra de muertos por los terremotos que golpearon a Venezuela aumentó a 920 el viernes, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

En Ginebra, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, dijo a la AFP que más de 50.000 personas están desaparecidas, y el gobierno venezolano da cuenta de casi 3.000 heridos.

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