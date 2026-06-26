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Nacional

Confirman muerte de chileno por terremotos en Venezuela

¿Qué pasó?

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este viernes la muerte de un chileno por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles pasado en Venezuela.

En el escrito, el organismo señaló que "la Cancillería se encuentra en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención".

Cifra de fallecidos en Venezuela

El doble terremoto que sacudió a Venezuela ha dejado un panorama de absoluta devastación. Hasta el momento, el saldo trágico roza los 1.000 muertos y supera los 50.000 desaparecidos.

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La Guaira, una población costera vecina a Caracas, es una de las zonas más afectadas y parece el escenario de una explosión nuclear. Allí, cientos de altos edificios colapsaron, transformados ahora en montañas de arena y escombros.

En medio de la destrucción, la población local denuncia con vehemencia la escasa presencia del gobierno en las labores de emergencia.

Ante la precariedad de los cuerpos de rescate locales y un sistema de salud nacional ya colapsado, los primeros equipos de socorristas extranjeros ya han comenzado a trabajar en el país.

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Actualmente, son los propios familiares, vecinos y voluntarios quienes se movilizan como pueden entre las ruinas para intentar salvar vidas. No obstante, sus esfuerzos civiles son insuficientes: urgen con desesperación maquinaria especializada que les permita cortar varillas de acero y remover los pesados bloques de concreto antes de que sea demasiado tarde.

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