Confirman muerte de chileno por terremotos en Venezuela

26 jun. 2026 - 19:23 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este viernes la muerte de un chileno por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles pasado en Venezuela.

En el escrito, el organismo señaló que "la Cancillería se encuentra en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención".

El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado el fallecimiento de una persona de nacionalidad chilena en los terremotos en Venezuela. La Cancillería está en contacto con su familia, prestando asistencia, orientación y contención. — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) June 26, 2026

Cifra de fallecidos en Venezuela

El doble terremoto que sacudió a Venezuela ha dejado un panorama de absoluta devastación. Hasta el momento, el saldo trágico roza los 1.000 muertos y supera los 50.000 desaparecidos.

La Guaira, una población costera vecina a Caracas, es una de las zonas más afectadas y parece el escenario de una explosión nuclear. Allí, cientos de altos edificios colapsaron, transformados ahora en montañas de arena y escombros.

En medio de la destrucción, la población local denuncia con vehemencia la escasa presencia del gobierno en las labores de emergencia.

Ante la precariedad de los cuerpos de rescate locales y un sistema de salud nacional ya colapsado, los primeros equipos de socorristas extranjeros ya han comenzado a trabajar en el país.

Actualmente, son los propios familiares, vecinos y voluntarios quienes se movilizan como pueden entre las ruinas para intentar salvar vidas. No obstante, sus esfuerzos civiles son insuficientes: urgen con desesperación maquinaria especializada que les permita cortar varillas de acero y remover los pesados bloques de concreto antes de que sea demasiado tarde.

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