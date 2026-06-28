Niño de 11 años es rescatado tres días después de los terremotos en Venezuela: "En estas horas cada vida es esperanza"

28 jun. 2026 - 08:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un niño de 11 años fue rescatado de entre los escombros después de los dos terremotos en Venezuela, dijo la presidenta interina Delcy Rodríguez en las últimas horas del día sábado.

"Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela", expresó Rodríguez en una publicación en X, acompañada por un video del rescate.

El último balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles se sitúa en 1.430 personas, entre ellos ciudadanos de varios países.

Víctimas extranjeras

En toda la tragedia que enluta al país llanero, aparece la muerte de ciudadanos extranjeros.

Según información oficial, 28 portugueses o luso-descendientes murieron y 85 están desaparecidos.

En tanto, siete chinos fallecieron, mientras que nueve españoles corrieron la misma suerte. Además, el número de desaparecidos se situó en 131 y 14 están bajo los escombros.

A este listado se suman dos brasileños, un chileno y un uruguayo. En el caso de este último, la esposa y una de las hijas del hombre también murieron, agregó la cancillería charrúa.

Finalmente, un ítalo-venezolano, nacido en Caracas en 1970, murió tras el colapso de un edificio en el estado de La Guaira, anunció la cancillería del país europeo.

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