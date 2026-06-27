Terremotos en Venezuela: Se reportan 1.430 personas fallecidas y 3.238 heridas

27 jun. 2026 - 14:27 hrs.

¿Qué pasó?

El saldo de muertos por el devastador doble terremoto en Venezuela ascendió a 1.430 personas, informó el sábado el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, uno de los voceros del gobierno en la tragedia.

Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó además 3.238 heridos.

El último saldo oficial daba cuenta de 920 personas que habían perdido la vida.

ONU: Daños por sismos en Venezuela pueden llegar a USD 6.700 millones

La ONU estimó el sábado que el doble terremoto en Venezuela causó daños físicos por 6.700 millones de dólares, equivalentes al 6% del PIB del país sudamericano.

La evaluación preliminar se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población. Incluye las pérdidas en activos como la vivienda, pero no abarca la perturbación más amplia de la economía provocada por el desastre del miércoles, indicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un comunicado.

El PNUD señaló que los dos sismos consecutivos afectarán importantes centros de población y actividad económica cerca de la costa norte de Venezuela, incluyendo la capital, Caracas, y los estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Aragua.

"Los daños físicos directos se estiman en 6.700 millones de dólares (en un rango de 4.700 a 8.700 millones de dólares), debido a pérdidas en viviendas y activos económicos", indicó el comunicado.

"Esto no incluye los daños a infraestructura, la perturbación económica más amplia ni los costos de reconstrucción a largo plazo", agregó, y dijo que el impacto económico total podría ubicarse entre 1,5 y tres veces el costo de los daños directos.

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