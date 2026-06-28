Aumenta a 1.450 personas la cifra de muertos por terremotos en Venezuela

28 jun. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

El saldo de fallecidos por los potentes terremotos que golpearon el miércoles a Venezuela subió a 1.450, informó este domingo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

"La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas", dijo Rodríguez en un mensaje televisado, al presentar el último balance por el doble sismo que dejó devastación y muerte en el país, especialmente en La Guaira, una ciudad vecina de Caracas.

El último saldo oficial del sábado fue de 1.430 muertos. Naciones Unidas calcula los desaparecidos en unos 50.000.

Aumenta cifra de chilenos muertos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó este domingo la muerte de dos nuevos chilenos producto de los terremotos registrados en Venezuela, elevando a tres la cifra de compatriotas fallecidos tras la emergencia.

Durante la mañana, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había informado el fallecimiento de una segunda persona chilena que llevaba varios años viviendo en el país junto a su familia. Sin embargo, minutos después, la información fue actualizada por las autoridades.

A través de un comunicado, la Cancillería informó el fallecimiento de ambos chilenos, precisando que los decesos fueron "confirmados por familiares de las víctimas".

Además, señalaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores mantiene contacto con ellos, "entregando asistencia, orientación y contención" en medio de esta situación.

Para finalizar, la institución señaló que "expresa sus condolencias a las familias de los connacionales fallecidos en este trágico evento".

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