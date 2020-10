View this post on Instagram

EN: The mission, the ‘Church on the move’, is not a programme to be carried out by sheer force of will. It is Christ who makes the Church go out of herself. In the mission of evangelization, you move because the Holy Spirit pushes you, and carries you. #WorldMissionDay PT: A missão, a “Igreja em saída”, não é um programa, um intuito concretizável por um esforço de vontade. É Cristo que faz sair a Igreja de si mesma. Na missão de anunciar o Evangelho, moves-te porque o Espírito te impele e conduz. #DiaMundialdasMissões ES: La misión, la “Iglesia en salida” no es un programa que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar el Evangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja y te lleva. #JornadaMisioneraMundial IT: La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da sé stessa. Nella missione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta. #GiornataMissionariaMondiale FR: La mission, "l'Église en sortie", ne constituent pas un programme à réaliser. C'est le Christ qui fait sortir l'Église d'elle-même. Dans la mission d'annoncer l'Évangile, vous vous mettez en mouvement parce que l'Esprit Saint vous pousse et vous porte. #JournéeMissionnaireMondiale DE: Die Mission und „die Kirche im Aufbruch“ sind nicht ein Programm, das durch Willensanstrengung zu verwirklichen ist. Christus lässt die Kirche aufbrechen. Du bewegst dich in der Mission der Verkündigung des Evangeliums, weil der Geist dich antreibt und führt. #Weltmissionssonntag PL: Misja, «Kościół wychodzący» nie jest programem, który należy zrealizować wysiłkiem woli. To Chrystus sprawia, że Kościół wychodzi na zewnątrz. Podejmujesz misję głoszenia Ewangelii, ponieważ Duch cię pobudza i niesie. #ŚwiatowyDzieńMisyjny