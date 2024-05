Estuvo en "Doble Tentación" junto a Ignacio Lastra: ¿Cuántos años tiene y a qué se dedica Julia Fernandes?

10 may. 2024 - 21:15 hrs.

En 2017 se dio inicio a "Doble Tentación", reality de Mega en el que diferentes parejas eran tentadas por solteros que buscaban dar fin a la relación.

En ese contexto, una de las parejas que se formó fue la del chileno Ignacio Lastra con la modelo brasilera Julia Fernandes, quien ya había estado antes en el reality de nuestro canal "Amor a Prueba". La pareja fue eliminada un par de semanas después y mantuvo la relación fuera del encierro.

Sin embargo, ese mismo año tras salir del reality, la pareja sufrió un grave accidente automovilístico en el que Lastra terminó con el 90% del cuerpo quemado. A los cuatro meses del choque, Ignacio decidió terminar con Julia. De ahí en más poco se supo de la modelo brasileña.

Julia Fernandes e Ignacio Lastra (Instagram)

¿Cuántos años tiene y a qué se dedica Julia Fernandes?

Julia Fernandes es una modelo de origen brasileño nacida el 15 de diciembre de 1994 y actualmente tiene 29 años.

Tras su paso por "Doble Tentación" y su accidente con Ignacio Lastra, se mantuvo por un tiempo en el mundo de los espectáculos e incluso llegó a ser candidata del Festival de Viña del Mar 2018. No obstante, tras ello desapareció completamente de los medios.

Se radicó en Chile y actualmente está abocada 100% en su carrera como modelo. Colabora con diferentes marcas internacionales tales como Nicoletta Valentina, Revolve y Mac Cosmetics, entre otras, según destaca En Cancha.

Asimismo, en su Instagram menciona que trabaja con diferentes agencias de modelaje de varios países como: Elite Model (Chile), Genetics Model Management (Estados Unidos), Model Zone (México) y MT (Brasil).

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Julia Adam (@juliafernandescl)

Además, producto de su popularidad, destaca como influencer en redes sociales. En su Instagram tiene casi 800 mil seguidores y ha realizado colaboraciones con diferentes marcas.

El desconocido matrimonio de Julia Fernandes

En 2019 Julia Fernandes dio a conocer que se encontraba en una relación con Jorge Silva, deportista y traumatólogo. Sin embargo, poco y nada más se supo del romance.

Luego, este año en el programa de Mega "La Cabaña", Julia reveló que estuvo casada,aunque no reveló si fue con el propio Silva o con alguien más, aunque aseguró que separaron hace pocos meses.

"Estuve casada acá en Chile. (Terminamos) hace un mes. Es el mejor hombre que yo conocí en mi vida. Él ganó mi corazón y siempre lo va a tener. Siempre va a ser el amor de mi vida como ser humano, pero quizás no como pareja”, reveló la brasilera que actualmente está soltera.

Julia Fernandes mantiene su vida dedicada al modelaje (Instagram)

El difícil quiebre entre Julia Fernandes e Ignacio Lastra

Tras el accidente de auto de Julia Fernandes e Ignacio lastra, la brasilera ha comentado en varias ocasiones que mientras Lastra estuvo hospitalizado, este decidió terminar la relación y fue la propia familia de su ex que no la dejó volver a verlo, según Fernandes dijo en 'La Cabaña'.

"Me sacaron a la fuerza porque no me quería ir (del hospital donde estuvo internado el modelo)", confesó Julia. "Fui arrastrada, traté de volver pero fui prohibida, con seguridad en la puerta y todo, bloqueada de todas partes", contó también la joven en la 'Divina Comida'.

Luego de que pasó el tiempo, Julia contó en 2023 en redes sociales que ya sabía los reales motivos del quiebre, aunque "no puedo exponer a una persona... por más que sería bueno para mí... quizás no sea para él...”, comentó.

Steffi Méndez muestra por primera vez a su bebé en tierna imagen junto a su novio Fue un histórico conductor de noticias: ¿Cómo es el presente del recordado Eduardo Riveros? Actor de Juego de Ilusiones y su esposa abren emprendimiento de tortas: "Siempre hemos sido busquillas" Te puede interesar

Pese a e todo ello, tanto Julia como Ignacio han comentado en la actualidad que son amigos y que se llevan bastante bien. Incluso, la brasilera ha publicado videos de fiesta con él y otros amigos en común.

Todo sobre Famosos