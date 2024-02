"Se pasó tres luces rojas": Julia Fernandes recordará en 'La Cabaña' el grave accidente que sufrió con Ignacio Lastra

21 feb. 2024 - 16:20 hrs.

En el año 2017, la influencer de origen brasileño Julia Fernandes tuvo un accidente de tránsito mientras iba con su pareja de ese entonces, Ignacio Lastra, en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Resulta que el auto en el que viajaban, el cual estaba siendo manejado por Lastra, terminó volcado y se incendió, afectando en mayor parte a Ignacio, quien terminó con más de un 80% de su cuerpo quemado.

"Se pasó tres luces rojas"

Fernandes recordará este accidente en el programa "La Cabaña" de Mega, revelando nuevos antecedentes de esa noche y lo que vino después para ella.

"Entregué toda la plata que yo tenía a un hospital que no era mi deber, a un auto que yo no debería pagar, a una persona que se pasó tres luces rojas", expresará entre lágrimas, refiriéndose a Lastra.

Julia Fernandes en 'La Cabaña'

Luego rememorará que, en ese momento, "yo me vi pobre, con 22 años, sola y en un país que no era el mío. Juzgada".

Sobre cómo reaccionó la familia de Ignacio Lastra después del accidente, la brasileña aseveró que "cuando yo me fui, la familia me pidió que no volviera. No fue mi culpa".

Mira "La Cabaña" 24 horas antes de su estreno a través de Mega GO, la plataforma de streaming de Mega, por solo $2.990 mensuales.

Todo sobre La Cabaña