Actor de Hollywood se encuentra en estado crítico en Punta Arenas: Había visitado la Antártica

El actor y director de cine estadounidense, Mike Gunther, se encuentra internado en una clínica de la región de Magallanes, debido a un malestar de salud que sufrió mientras recorría la Antártica.

Gunther, de actuales 55 años, tuvo que ser llevado hasta el recinto hospitalario debido a un repentino malestar de salud que sufrió en el mentado continente, reporta el medio El Pingüino.

El hombre primero fue evaluado por un equipo médico en la base chilena de la Antártica, quienes consideraron que lo apropiado era llevarlo de manera inmediata a una clínica en tierras magallánicas, puesto que sus dolencias podían deberse a una hemorragia digestiva.

Mike fue llevado a la Unidad de Pacientes Críticos (UPC), del recinto médico donde se está tratando, siendo monitoreado por un equipo de profesionales del lugar.

¿Quién es Mike Gunther?

Mike Gunther es un reconocido coordinador de escenas de acción y director de segunda unidad en la industria del cine y la televisión estadounidense.

Su nombre está en los créditos de películas como "Faster", protagonizada por Dwayne Johnson, "The Hit List", con Cuba Gooding Jr., y "Setup", con Bruce Willis.

Como director en segunda unidad, ha trabajado en taquilleras cintas como “Transformers: The Last Knight” (2017), “Star Trek Beyond” (2016), “ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows” (2016) y “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” (2021).

