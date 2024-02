Michelle Carvalho habla sobre su alopecia: "Mi volumen capilar se fue en un 70%"

18 feb. 2024 - 09:16 hrs.

El pasado lunes 12 de febrero, la modelo brasileña y exchica reality, Michelle Carvalho, reveló a través de sus redes sociales que fue diagnosticada de alopecia, una enfermedad que provoca la caída del cabello.

En aquel entonces, Carvalho utilizó sus historias de Instagram para dar detalles de su diagnóstico, por el cual comenzó un tratamiento.

Ahora, en conversación con Las Últimas Noticias, Carvalho abordó su alopecia y confesó que “mi volumen capilar se fue en un 70%”.

Instagram (@mrs_carvalho)

“Es como si fuera un gato pelado”

Respecto a lo anterior, la modelo explicó que “se me ve harto volumen porque lo tengo crespo y poroso, pero si me aprietas y lo juntas, es como si fuera un gato pelado”.

Para graficar esto, manifestó que "la última vez que me hicieron un 'brushing' me di cuenta de que me faltaba el pelo, me quedó muy poquito pelo liso. No tenía la cantidad que tenía antes. Fue ahí cuando me asusté y dije: 'aquí está pasando algo más grave'. Antes, el 'brushing' me lo hacía en una hora y ahora fue en 20 minutos".

En cuanto al momento en que empezó a perder cabello, le dijo a LUN que fue “hace dos años tuve una relación muy compleja, donde estuve bajo estrés. Mucho sufrimiento. Lo pasé muy mal. Desde ahí, sentí que el pelo iba cayendo y cayendo, pero no le tomé el peso y ahora recién me di cuenta de que era complejo. Empecé a ver entradas en la frente y ahí fue cuando me asusté”.

Por último, dio a conocer qué hace para disimular las entradas y la falta de cabello cuando tiene eventos, sobre lo que indicó que “cuando me peinan, me las tapan con maquillaje. Gracias a Dios no fue algo muy severo”.

Todo sobre Michelle Carvalho